À la tête de l’OM, Frank McCourt verrait loin après l’élection de Shéhérazade Semsar-de Boisséson à l’Assemblée Générale de la LFP.

Un temps borduré à l’OM, Frank McCourt veut s’investir davantage dans les questions de gouvernance du football français. Un engagement qui a pris une nouvelle dimension après la crise majeure des droits TV, dont les conséquences économiques ont fragilisé l’ensemble des clubs de Ligue 1.

Le dossier des droits TV devenu prioritaire à l’OM ?

Dans ce contexte, l’élection récente de Shéhérazade Semsar-de Boisséson à l’Assemblée Générale de la LFP constitue une bonne nouvelle pour l’OM. Cette nomination permet au club phocéen de conserver une influence importante au sein des instances décisionnelles du football professionnel français. Mais derrière cette implication croissante de McCourt, certains observateurs voient une stratégie plus ambitieuse.

Le propriétaire de l’OM a été directement touché par l’effondrement du modèle économique des droits télévisés. Comme l’ensemble des présidents de clubs français, il a constaté l’impact immédiat de cette crise sur les revenus et sur la compétitivité des équipes de Ligue 1. Depuis, l’Américain s’intéresse de très près aux discussions autour d’une réforme de la gouvernance du football français et aux moyens de relancer l’attractivité du championnat. L’objectif affiché serait simple : augmenter les recettes générées par les droits audiovisuels afin de renforcer durablement la santé financière des clubs.

Mais certains analystes vont plus loin dans leur réflexion. Selon eux, une hausse significative des revenus télévisés ne servirait pas uniquement à améliorer les comptes de l’OM. Une Ligue 1 plus attractive et mieux valorisée entraînerait mécaniquement une augmentation de la valeur des clubs qui la composent. Et l’OM, grâce à sa popularité, son stade et son potentiel commercial, serait probablement l’un des principaux bénéficiaires de cette revalorisation. Cette théorie nourrit naturellement les spéculations récurrentes autour d’une éventuelle vente du club.

Une vente toujours au cœur de la stratégie ?

Depuis plusieurs années, les rumeurs de cession de l’OM reviennent régulièrement. Pourtant, Frank McCourt a toujours affirmé publiquement son attachement au projet marseillais et son intention de poursuivre l’aventure.

Aucune indication concrète ne laisse aujourd’hui penser qu’une vente est imminente. Cependant, améliorer les revenus du football français et accroître la valeur économique de l’OM constituerait, à terme, un atout considérable si une opportunité de cession venait à se présenter. Au-delà du cas marseillais, la question des droits TV reste cruciale pour l’ensemble du football français.

La capacité des clubs à attirer des investisseurs, conserver leurs meilleurs joueurs et rivaliser avec les grands championnats européens dépend largement des revenus audiovisuels. Frank McCourt semble l’avoir parfaitement compris. Et si son implication dans les instances peut servir les intérêts de l’OM, elle pourrait aussi contribuer à redessiner l’avenir économique du football français dans son ensemble.