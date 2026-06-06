OM : énorme coup dur pour Balerdi en vue du Mondial… et du mercato

Le défenseur de l’OM Leonardo Balerdi s’est blessé avec l’Argentine après une blessure survenue à l’entraînement.
C’est une mauvaise nouvelle pour l’Argentine et pour l’OM. Selon le journaliste Nacho Rivarola, Leonardo Balerdi a été touché lors d’une séance d’entraînement avec la sélection nationale. Le défenseur central aurait été victime d’une grave blessure à l’une de ses jambes
Les premiers éléments évoquent une indisponibilité d’environ un mois minimum. Une durée qui devrait donc priver le défenseur du Mondial, avec peut-être une infime possibilité de revenir pour les dernières échéances.
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Pour l’OM, cette absence tombe mal surtout dans l’optique d’un transfert de Balerdi. En effet, le Mondial représentait une occasion en or pour valoriser l’Argentin, sur le départ cet été.
👉🏼Leonardo Balerdi serait forfait pour la Coupe du monde, après s’être blessé à l’entraînement avec l’Argentine. (@nachorivarolaok) #TeamOM pic.twitter.com/Q2HS4ThAGI— Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 6, 2026