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FRANCE

OM : énorme coup dur pour Balerdi en vue du Mondial… et du mercato

Par William Tertrin - 6 Juin 2026, 11:20
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Le défenseur de l’OM Leonardo Balerdi s’est blessé avec l’Argentine après une blessure survenue à l’entraînement.

C’est une mauvaise nouvelle pour l’Argentine et pour l’OM. Selon le journaliste Nacho Rivarola, Leonardo Balerdi a été touché lors d’une séance d’entraînement avec la sélection nationale. Le défenseur central aurait été victime d’une grave blessure à l’une de ses jambes

Les premiers éléments évoquent une indisponibilité d’environ un mois minimum. Une durée qui devrait donc priver le défenseur du Mondial, avec peut-être une infime possibilité de revenir pour les dernières échéances.

Pour l’OM, cette absence tombe mal surtout dans l’optique d’un transfert de Balerdi. En effet, le Mondial représentait une occasion en or pour valoriser l’Argentin, sur le départ cet été.

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