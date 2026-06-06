OM : Genesio a déjà fait une première victime au sein du clan de Benatia

L’arrivée imminente de Bruno Genesio sur le banc de l’OM commence déjà à produire ses premiers effets en interne.

L’OM poursuit sa réorganisation en vue de la saison prochaine. Alors que Bruno Genesio est attendu pour prendre les commandes de l’équipe première, un premier changement important a déjà été acté au sein du staff technique.

Selon les informations révélées par le journaliste Mathieu Grégoire, Alexandre Salvat ne fera plus partie du groupe professionnel marseillais. L’entraîneur des gardiens a été remis à disposition du centre de formation, mettant fin à une ascension progressive qui l’avait conduit à devenir le responsable du poste chez les professionnels.

Salvat avait pris du galon ces derniers mois

Arrivé il y a plusieurs années dans le staff olympien en qualité de troisième entraîneur des gardiens, Salvat avait progressivement gagné en influence au sein du club. Très proche de Medhi Benatia, dont il est considéré comme un intime, il avait notamment pris du galon ces derniers mois jusqu’à occuper le rôle de numéro un auprès des gardiens de l’équipe première.

Mais le technicien paie aujourd’hui la profonde restructuration qui accompagne l’arrivée annoncée de Bruno Genesio. Le futur entraîneur marseillais devrait en effet débarquer avec plusieurs membres de son staff de confiance, à commencer par Nicolas Dehon.

Référence reconnue dans la préparation spécifique des gardiens, Nicolas Dehon accompagne Genesio depuis leur collaboration récente à Lille. Les deux hommes entretiennent une relation de travail étroite et le technicien souhaite poursuivre avec les mêmes méthodes à Marseille.

L’ère Genesio commence à prendre forme

Dans ce contexte, la place d’Alexandre Salvat s’est considérablement fragilisée ces dernières semaines. La décision de le réaffecter au centre de formation apparaît ainsi comme la conséquence directe de la volonté du futur coach olympien de s’appuyer sur son propre encadrement technique.

Ce mouvement pourrait n’être que le premier d’une série. Avec l’arrivée de Bruno Genesio, l’OM s’apprête à ouvrir un nouveau cycle sportif, marqué par plusieurs ajustements dans l’organigramme professionnel afin de permettre au nouvel entraîneur de travailler avec des collaborateurs qu’il connaît parfaitement.

Le déclassement d’Alexandre Salvat illustre déjà cette transition en cours à la Commanderie. Après avoir gravi les échelons en interne, l’entraîneur des gardiens est désormais invité à retrouver le centre de formation, pendant que l’ère Genesio commence progressivement à prendre forme.