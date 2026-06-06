OM Mercato : Lorenzi active une prestigieuse piste à l’AS Monaco !

Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, l’OM s’intéresserait au Monégasque Caio Henrique.

Le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi, semble avoir l’intention de recruter un latéral gauche lors du mercato estival. Déjà intéressé par le Brestois Daouda Guindo, le club phocéen aurait également activé une autre piste en Ligue 1.

L’OM pense à Caio Henrique

Selon les indiscrétions du compte X @Valentin_Gds, suiveur de l’OM, les dirigeants marseillais apprécieraient le profil du latéral gauche de l’AS Monaco, Caio Henrique. En fin de contrat en juin 2027, le Brésilien ne devrait pas prolonger avec le club du Rocher et pourrait être une bonne opportunité de marché cet été. Arrivé à l’été 2020 à Monaco en provenance de l’Atlético Madrid, Caio Henrique s’est imposé au fil des saisons comme l’un des meilleurs latéraux du championnat de France.

Ce suiveur du club phocéen confirme, par ailleurs, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Daouda Guindo et annonce qu’un troisième latéral gauche évoluant à l’étranger dont l’identité n’a pas encore filtré serait également sur la short-list de la direction olympienne.