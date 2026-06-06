À LA UNE DU 6 JUIN 2026
[17:30]ASSE : un coach étranger en approche pour remplacer Montanier ?
[17:10]RC Lens Mercato : un départ à 40 M€ déjà acté ?
[16:42]OM : le terrible verdict est tombé pour Balerdi !
[16:35]ASSE : Horneland a trouvé un nouveau banc !
[16:10]Stade Rennais Mercato : Lepaul a tranché pour son avenir !
[15:45]PSG Mercato : Luis Campos prêt à saisir une opportunité en or grâce au transfert de Greenwood (OM) ?
[15:20]FC Nantes : un coach prisé en Ligue 1 a failli dire oui aux Kita
[14:55]OM Mercato : Lorenzi active une prestigieuse piste à l’AS Monaco !
[14:30]ASSE : l’IA prédit déjà si les Verts remonteront en Ligue 1 la saison prochaine
[14:00]RC Lens : Risser fait parler de lui pour une raison inattendue avec l’équipe de France

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Lorenzi active une prestigieuse piste à l’AS Monaco !

Par Fabien Chorlet - 6 Juin 2026, 14:55
💬 Commenter
Caio Henrique (AS Monaco)

Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, l’OM s’intéresserait au Monégasque Caio Henrique.

Le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi, semble avoir l’intention de recruter un latéral gauche lors du mercato estival. Déjà intéressé par le Brestois Daouda Guindo, le club phocéen aurait également activé une autre piste en Ligue 1.

L’OM pense à Caio Henrique

Selon les indiscrétions du compte X @Valentin_Gds, suiveur de l’OM, les dirigeants marseillais apprécieraient le profil du latéral gauche de l’AS Monaco, Caio Henrique. En fin de contrat en juin 2027, le Brésilien ne devrait pas prolonger avec le club du Rocher et pourrait être une bonne opportunité de marché cet été. Arrivé à l’été 2020 à Monaco en provenance de l’Atlético Madrid, Caio Henrique s’est imposé au fil des saisons comme l’un des meilleurs latéraux du championnat de France.

Ce suiveur du club phocéen confirme, par ailleurs, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Daouda Guindo et annonce qu’un troisième latéral gauche évoluant à l’étranger dont l’identité n’a pas encore filtré serait également sur la short-list de la direction olympienne.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes
Vidéos OM : toutes les infos foot