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FRANCE

OM Mercato : un défenseur du Stade Brestois dans les valises de Lorenzi ?

Par Bastien Aubert - 23 Mai 2026, 09:00
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Daouda Guindo (Brest)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Prochain directeur sportif annoncé de l’OM, Grégory Lorenzi pourrait commencer ses emplettes du mercato au Stade Brestois.

Le mercato de l’OM commence déjà à s’agiter en coulisses. Même si l’arrivée de Grégory Lorenzi n’est pas encore officiellement finalisée, l’ancien homme fort du recrutement brestois travaillerait déjà sur plusieurs dossiers comme s’il faisait pleinement partie du projet marseillais.

Guindo dans les valises de Lorenzi à l’OM ?

Et un nom revient avec insistance : celui de Daouda Guindo. Selon le site Jeunes Footeux, le latéral gauche du Stade Brestois ferait partie des profils suivis de près par Lorenzi pour renforcer l’effectif olympien cet été. Une piste loin d’être anodine. Car Lorenzi connaît parfaitement le joueur pour l’avoir lui-même attiré à Brest l’été dernier après la fin de son contrat avec le RB Salzbourg. Arrivé libre en Bretagne, l’international malien de 23 ans a progressivement su saisir sa chance malgré une forte concurrence.

Profitant notamment des pépins physiques de Bradley Locko, Guindo a accumulé du temps de jeu et confirmé plusieurs qualités très appréciées par son ancien dirigeant : explosivité, activité offensive et générosité dans les efforts. Des caractéristiques qui correspondent parfaitement au type de latéral moderne recherché aujourd’hui à Marseille.

Un coup à bas prix intéressant 

Autre élément qui rend le dossier particulièrement intéressant : sa situation contractuelle. Engagé pour une seule saison avec Brest, Guindo se retrouve déjà à un tournant important de sa carrière. Le club breton tente activement de prolonger son contrat afin d’éviter un départ sans réelle contrepartie financière.

Mais le lien de confiance construit avec Lorenzi pourrait peser lourd dans les discussions. À l’OM, cette piste s’inscrit aussi dans la nouvelle orientation souhaitée par la direction : miser davantage sur des profils encore accessibles financièrement, avec un fort potentiel de progression plutôt que sur des paris coûteux. Daouda Guindo ne possède peut-être pas encore le statut d’une star du mercato, mais son profil coche plusieurs cases importantes pour Marseille.

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