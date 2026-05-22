Bientôt libre, Christophe Galtier a vu sa cote remonter subitement du côté de l’OM.

L’OM pourrait bientôt accélérer sur le dossier de son futur entraîneur. Alors que de nombreux noms circulent depuis plusieurs semaines pour succéder à Habib Beye, une piste commence à prendre sérieusement de l’ampleur en interne : celle de Christophe Galtier. Le technicien français de 59 ans va quitter Neom SC dans les prochains jours malgré une dernière saison ambitieuse sur le papier. Mais la fin d’exercice compliquée du club saoudien, marquée par une seule victoire lors des cinq derniers matchs, aurait convaincu les dirigeants de tourner la page.

Galtier libre et favori à l’OM ?

Résultat : Christophe Galtier va redevenir libre. Une situation qui relance immédiatement les spéculations autour d’un retour en Ligue 1… et notamment à Marseille. Selon Alfredo Pedullà, l’ancien entraîneur du PSG serait désormais « au cœur des discussions » pour prendre les commandes de l’OM. Le fait qu’il soit disponible sans indemnité représenterait un avantage important pour le club phocéen, qui prépare actuellement une profonde restructuration sportive.

Avec l’arrivée attendue de Grégory Lorenzi et la volonté de repartir sur un projet plus stable et plus cohérent, le profil de Galtier séduirait pour plusieurs raisons. D’abord pour son expérience du très haut niveau. Champion de France avec Lille, passé par Nice puis le PSG, l’entraîneur possède un vécu important dans des contextes à forte pression.

« Il a la mentalité du club et il a déjà gagné »

Mais aussi pour son identité. Originaire de Marseille, Christophe Galtier n’a jamais caché son attachement à l’OM. Par le passé, il avait déjà refusé certaines approches du club, estimant que les conditions sportives et structurelles n’étaient pas réunies.

Cette fois, le contexte pourrait être différent. Sur RMC Sport, Maxime Chanot n’a d’ailleurs pas hésité à soutenir cette option : « Christophe Galtier est le meilleur choix pour l’OM la saison prochaine. Il a la mentalité du club et surtout il a déjà gagné. » Une déclaration qui résume bien le sentiment d’une partie de l’environnement marseillais : après plusieurs saisons instables, l’OM chercherait désormais un entraîneur capable d’apporter immédiatement de la crédibilité et de l’expérience. Reste maintenant à savoir si ce dossier se concrétisera rapidement. Mais une chose est sûre : le nom de Galtier revient très fort du côté de Marseille.