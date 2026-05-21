À LA UNE DU 21 MAI 2026
[11:40]FC Nantes : après la L2, premier coup dur pour les Kita en vue du Mercato ! 
[11:20]PSG : coup de tonnerre à Paris, Luis Enrique dévoile la date de son départ !
[11:00]ASSE – OGC Nice : rebondissements en série pour la présence des internationaux ! 
[10:40]RC Lens Mercato : un renfort estampillé OL accéléré par Risser ?
[10:20]OM : Lorenzi intronisé avant le nouveau coach, Richard prépare plusieurs grandes annonces aux supporters !
[09:50]ASSE : en plein barrage, Kilmer Sports assure l’avenir avec 4 signatures !
[09:00]FC Nantes Mercato : la Ligue 1 s’apprête à dépouiller les Canaris en Ligue 2 !
[08:00]PSG : un champion du monde 2018 et ancien coéquipier de Mbappé à Paris lui tombe dessus ! 
[07:30]RC Lens – OGC Nice : Pierre Sage envoie un message grandiose aux supporters des Sang et Or avant la finale
[07:00]OM Mercato : le PSG et le FC Barcelone ont fait exploser un dossier rêvé à Marseille !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Lorenzi intronisé avant le nouveau coach, Richard prépare plusieurs grandes annonces aux supporters !

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 10:20
💬 Commenter
Stéphane Richard (OM)

Le nouveau président de l’OM Stéphane Richard s’active comme un beau diable en coulisses avant sa prise de fonctions officielle le 3 juillet.

L’OM n’a pas encore officiellement changé de président que tout s’accélère déjà en coulisses. Et visiblement, Stéphane Richard n’a pas perdu une seconde. Attendu officiellement à la tête du club le 3 juillet prochain, le futur patron marseillais multiplie les réunions, les visites et les décisions stratégiques pour préparer sa prise de pouvoir. Selon L’Équipe, l’ancien dirigeant d’Orange est déjà pleinement plongé dans les dossiers brûlants du club phocéen. 

Lorenzi bientôt intronisé à l’OM

Le 27 avril dernier, Richard a ainsi visité plusieurs secteurs de la Commanderie avant de prendre la parole devant les salariés de l’OM le 11 mai au nouveau siège social situé avenue du Prado. Mais surtout, le futur président aurait déjà avancé sur un dossier capital : celui du directeur sportif. Toujours selon L’Équipe, plusieurs candidats ont été reçus avant qu’un choix soit finalement arrêté. Et sauf énorme retournement de situation, c’est bien Grégory Lorenzi, l’ancien architecte du Stade Brestois, qui devrait être prochainement intronisé.

Un choix loin d’être anodin. À Brest, Lorenzi s’est forgé une solide réputation grâce à sa capacité à bâtir des effectifs compétitifs avec des moyens limités. Son profil colle parfaitement à la nouvelle volonté de structuration et de rationalisation voulue par l’OM. Reste désormais un énorme chantier : celui du futur entraîneur. Sur ce dossier, rien ne serait encore totalement tranché. La future organisation sportive devra rapidement clarifier ses plans afin de préparer le mercato estival.

Une rencontre avec les supporters début juin 

Et ce n’est pas tout. Conscient de l’importance du contexte marseillais, Stéphane Richard sait aussi qu’il devra rapidement gagner la confiance des groupes de supporters. Une rencontre importante serait d’ailleurs prévue début juin avec les leaders des virages. L’objectif ? Arriver avec plusieurs annonces fortes… et surtout avec une ouverture sur un sujet extrêmement sensible à Marseille : le logo du club.

La disparition de l’étoile historique et certains choix d’identité visuelle cristallisent les tensions chez une partie des supporters de l’OM. Richard semble vouloir tendre la main et montrer qu’il a compris l’importance symbolique de certains dossiers. L’ancien patron d’Orange ne débarque d’ailleurs pas totalement en terrain inconnu. Dans les colonnes de L’Équipe, il glisse avec humour : « Les amis du lycée Marseilleveyre m’abreuvent d’avis sur l’OM, les joueurs et l’entraîneur depuis un mois ! » Une phrase légère… mais qui montre surtout qu’il mesure déjà la passion dévorante qui entoure le club marseillais.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes
Vidéos OM : toutes les infos foot