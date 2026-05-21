Le nouveau président de l’OM Stéphane Richard s’active comme un beau diable en coulisses avant sa prise de fonctions officielle le 3 juillet.

L’OM n’a pas encore officiellement changé de président que tout s’accélère déjà en coulisses. Et visiblement, Stéphane Richard n’a pas perdu une seconde. Attendu officiellement à la tête du club le 3 juillet prochain, le futur patron marseillais multiplie les réunions, les visites et les décisions stratégiques pour préparer sa prise de pouvoir. Selon L’Équipe, l’ancien dirigeant d’Orange est déjà pleinement plongé dans les dossiers brûlants du club phocéen.

Lorenzi bientôt intronisé à l’OM

Le 27 avril dernier, Richard a ainsi visité plusieurs secteurs de la Commanderie avant de prendre la parole devant les salariés de l’OM le 11 mai au nouveau siège social situé avenue du Prado. Mais surtout, le futur président aurait déjà avancé sur un dossier capital : celui du directeur sportif. Toujours selon L’Équipe, plusieurs candidats ont été reçus avant qu’un choix soit finalement arrêté. Et sauf énorme retournement de situation, c’est bien Grégory Lorenzi, l’ancien architecte du Stade Brestois, qui devrait être prochainement intronisé.

Un choix loin d’être anodin. À Brest, Lorenzi s’est forgé une solide réputation grâce à sa capacité à bâtir des effectifs compétitifs avec des moyens limités. Son profil colle parfaitement à la nouvelle volonté de structuration et de rationalisation voulue par l’OM. Reste désormais un énorme chantier : celui du futur entraîneur. Sur ce dossier, rien ne serait encore totalement tranché. La future organisation sportive devra rapidement clarifier ses plans afin de préparer le mercato estival.

Une rencontre avec les supporters début juin

Et ce n’est pas tout. Conscient de l’importance du contexte marseillais, Stéphane Richard sait aussi qu’il devra rapidement gagner la confiance des groupes de supporters. Une rencontre importante serait d’ailleurs prévue début juin avec les leaders des virages. L’objectif ? Arriver avec plusieurs annonces fortes… et surtout avec une ouverture sur un sujet extrêmement sensible à Marseille : le logo du club.

La disparition de l’étoile historique et certains choix d’identité visuelle cristallisent les tensions chez une partie des supporters de l’OM. Richard semble vouloir tendre la main et montrer qu’il a compris l’importance symbolique de certains dossiers. L’ancien patron d’Orange ne débarque d’ailleurs pas totalement en terrain inconnu. Dans les colonnes de L’Équipe, il glisse avec humour : « Les amis du lycée Marseilleveyre m’abreuvent d’avis sur l’OM, les joueurs et l’entraîneur depuis un mois ! » Une phrase légère… mais qui montre surtout qu’il mesure déjà la passion dévorante qui entoure le club marseillais.