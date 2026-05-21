La FIFA n’a pas accordé de dérogation pour que les joueurs de l’ASSE et de l’OGC Nice sélectionnés pour la Coupe du monde puissent être alignés lors des barrages L1-L2,les 26 et 29 mai mais le dossier est creusé en coulisses.

Le feuilleton des internationaux prend une nouvelle tournure explosive avant le barrage entre l’ASSE et l’OGC Nice. Et à quelques jours seulement du choc décisif, personne ne sait encore réellement quels joueurs seront disponibles. Alors que la FIFA a officiellement refusé la demande de dérogation formulée par la LFP pour repousser la mise à disposition des internationaux convoqués pour la Coupe du monde des clubs et les rassemblements internationaux, les deux clubs concernés se retrouvent désormais dans une situation extrêmement délicate.

Le cas Wahi décanté à Nice ?

Mais selon les dernières informations relayées par Nice-Matin, l’OGC Nice pourrait encore réussir à décanter certains dossiers grâce à ses relations privilégiées avec plusieurs fédérations. Le cas Elye Wahi concentre particulièrement l’attention. Suspendu pour le barrage aller, l’attaquant niçois pourrait malgré tout être autorisé à rester avec le Gym pour le retour grâce aux excellents rapports entre le club azuréen et Emerse Faé, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire. Un détail loin d’être anodin dans ce dossier devenu hautement politique entre clubs, fédérations et instances internationales.

Car désormais, la solution passera uniquement par des négociations individuelles avec chaque sélection concernée. Et rien ne garantit une issue favorable. Selon L’Équipe, « les deux clubs vont maintenant devoir négocier directement avec les sélections concernées pour tenter de les convaincre de leur laisser les joueurs pour ces deux matches cruciaux pour leur avenir. La FFF et la LFP ont prévu d’intervenir auprès des fédérations étrangères afin de tenter de les convaincre. Mais c’est loin d’être gagné. »

« C’est loin d’être gagné »

Autrement dit, l’incertitude reste totale. Côté niçois, les dossiers s’accumulent : Ali Abdi avec la Tunisie, Yéhvann Diouf et Antoine Mendy avec le Sénégal, Hicham Boudaoui avec l’Algérie, Salis Abdul Samed et Kojo Oppong avec le Ghana sont concernés. Sans oublier Moïse Bombito et Mohamed Abdelmonem, susceptibles d’être appelés prochainement. À l’ASSE aussi, la menace existe. Ben Old avec la Nouvelle-Zélande, Augustine Boakye et Ebenezer Annan avec le Ghana pourraient manquer une partie des barrages selon l’évolution des discussions.

Dans ce contexte totalement flou, chaque coup de téléphone peut désormais changer la donne. Les prochaines heures seront capitales pour savoir si l’ASSE et Nice pourront conserver certaines de leurs forces vives pour cette double confrontation sous haute tension. Et à l’approche du barrage le plus important de leur saison, cette bataille en coulisses pourrait avoir un impact énorme sur le terrain.