Presnel Kimpembe (30 ans) n’a pas été tendre avec Kylian Mbappé, qu’il a côtoyé dans les rangs du PSG.

Présent au PSG bien avant l’arrivée de Mbappé en provenance de Monaco en 2017, Presnel Kimpembe a vécu toute l’ascension de la superstar tricolore jusqu’à son départ pour Madrid en 2024. Et forcément, son regard sur le numéro 9 des Bleus reste particulièrement intéressant. Interrogé sur les critiques qui accompagnent actuellement Mbappé malgré ses statistiques impressionnantes au Real Madrid — déjà 41 buts cette saison — Kimpembe a rappelé que ce phénomène existait déjà à Paris. « Il a toujours été critiqué à Paris aussi », a-t-il expliqué à RMC Sport.

« Il m’a fatigué quand il ne courait pas’

Mais c’est surtout une phrase prononcée avec le sourire qui fait énormément réagir autour du PSG et du Real Madrid. « Je lui ai toujours dit, il m’a fatigué avec ça quand il ne courait pas », a lâché Kimpembe au sujet du faible apport défensif souvent reproché à Mbappé. Une petite sortie qui risque forcément de faire parler, tant cette critique accompagne régulièrement la carrière de l’attaquant français depuis plusieurs années. Pour autant, le défenseur parisien a aussi tenu à défendre les qualités de leadership de son ancien coéquipier.

Kimpembe reste positif sur Mbappé

« Il l’a déjà montré que ce soit au PSG ou en équipe de France. Même à Madrid, il est capable de prendre l’équipe et de l’élever », a-t-il souligné. Kimpembe a également reconnu la frustration collective autour de l’échec du PSG en Ligue des Champions pendant l’ère Mbappé : « Les résultats au PSG, notamment en Ligue des champions, ça n’a pas donné ce qu’on aurait tous rêvé. » Avant de conclure sur une note plus positive : « Kylian est un très grand joueur, tout le monde le sait. » Malgré le ton détendu de l’échange, cette sortie de Kimpembe relance forcément le débat éternel autour de l’implication défensive de Mbappé dans les grands rendez-vous.