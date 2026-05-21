À LA UNE DU 21 MAI 2026
[09:00]FC Nantes Mercato : la Ligue 1 s’apprête à dépouiller les Canaris en Ligue 2 !
[08:00]PSG : un champion du monde 2018 et ancien coéquipier de Mbappé à Paris lui tombe dessus ! 
[07:30]RC Lens – OGC Nice : Pierre Sage envoie un message grandiose aux supporters des Sang et Or avant la finale
[07:00]OM Mercato : le PSG et le FC Barcelone ont fait exploser un dossier rêvé à Marseille !
[06:00]ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant l’OGC Nice
[05:00]Stade Rennais Mercato : Haise se jette sur Lucas Chevalier (PSG), un club de L1 s’interpose !
[00:00]Real Madrid : sans Mbappé, Ester Expósito fait sensation au Festival de Cannes !
[23:40]PSG : un joueur mal vu à Paris provoque une polémique avec l’OM 
[23:20]FC Barcelone Mercato : accord pour Rahsford, rebondissement pour Fati !
[23:01]OM : grande annonce pour Christophe Galtier !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : un champion du monde 2018 et ancien coéquipier de Mbappé à Paris lui tombe dessus ! 

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 08:00
💬 Commenter
Presnel Kimpembe

Presnel Kimpembe (30 ans) n’a pas été tendre avec Kylian Mbappé, qu’il a côtoyé dans les rangs du PSG. 

Présent au PSG bien avant l’arrivée de Mbappé en provenance de Monaco en 2017, Presnel Kimpembe a vécu toute l’ascension de la superstar tricolore jusqu’à son départ pour Madrid en 2024. Et forcément, son regard sur le numéro 9 des Bleus reste particulièrement intéressant. Interrogé sur les critiques qui accompagnent actuellement Mbappé malgré ses statistiques impressionnantes au Real Madrid — déjà 41 buts cette saison — Kimpembe a rappelé que ce phénomène existait déjà à Paris. « Il a toujours été critiqué à Paris aussi », a-t-il expliqué à RMC Sport

« Il m’a fatigué quand il ne courait pas’

Mais c’est surtout une phrase prononcée avec le sourire qui fait énormément réagir autour du PSG et du Real Madrid. « Je lui ai toujours dit, il m’a fatigué avec ça quand il ne courait pas », a lâché Kimpembe au sujet du faible apport défensif souvent reproché à Mbappé. Une petite sortie qui risque forcément de faire parler, tant cette critique accompagne régulièrement la carrière de l’attaquant français depuis plusieurs années. Pour autant, le défenseur parisien a aussi tenu à défendre les qualités de leadership de son ancien coéquipier.

Kimpembe reste positif sur Mbappé

« Il l’a déjà montré que ce soit au PSG ou en équipe de France. Même à Madrid, il est capable de prendre l’équipe et de l’élever », a-t-il souligné. Kimpembe a également reconnu la frustration collective autour de l’échec du PSG en Ligue des Champions pendant l’ère Mbappé : « Les résultats au PSG, notamment en Ligue des champions, ça n’a pas donné ce qu’on aurait tous rêvé. » Avant de conclure sur une note plus positive : « Kylian est un très grand joueur, tout le monde le sait. » Malgré le ton détendu de l’échange, cette sortie de Kimpembe relance forcément le débat éternel autour de l’implication défensive de Mbappé dans les grands rendez-vous.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes
Vidéos PSG : toutes les infos foot