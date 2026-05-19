ASSE : un ancien Stéphanois prend le RC Lens pour démonter les Verts

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Passé par l’ASSE lors de la saison 2015-2016, Benoît Assou-Ekotto a de nouveau livré un témoignage très critique sur son passage chez les Verts et sur la ville de Saint-Étienne.

Arrivé à l’ASSE après son départ de Tottenham, Benoît Assou-Ekotto ne restera qu’une saison dans le Forez (2015-2016), disputant une vingtaine de matchs de Ligue 1 sous le maillot vert.

Mais malgré ce passage, l’ancien latéral gauche n’a jamais semblé s’y sentir pleinement à l’aise. Dans l’émission Le Cazarre Enchaîné, il confie avoir même hésité à signer :

« Lorsque mon agent m’a parlé de Saint-Étienne, j’ai demandé s’il n’y avait pas un autre club. »

“Je ne suis pas un gars de la ville” : une vision très tranchée

Très franc dans son discours, Assou-Ekotto explique qu’il ne se reconnaissait pas dans le cadre de vie proposé par le club et la ville :

« J’y étais allé avec Lens, quand tu viens jouer à Saint-Étienne, très souvent tu vas à l’hôtel du Golf et c’était pas ouf. »

Il poursuit en assumant pleinement son état d’esprit de l’époque :

« Je suis plus un gars de la ville. T’es plus non footballeur que footballeur. »

Un contraste assumé avec Lens

L’ancien joueur de Tottenham compare aussi son expérience stéphanoise à d’autres clubs, notamment Lens et Londres, où il dit avoir vécu des environnements plus marquants :

« Je m’attendais à ce que ce soit comme Lens mais ce n’est pas encore Lens en termes d’atmosphère dans le stade. »

Pour lui, l’ambiance et la vie hors terrain comptaient presque autant que le football :

« J’ai envie de vivre en dehors du football. Londres c’était fantastique. »

“On y est” : l’anecdote de l’hôtel du Golf

L’une des scènes les plus marquantes de son récit concerne son arrivée à Saint-Étienne avec son agent :

« Mon agent me dit : viens on y va et si tu fais une bonne saison, on trouvera peut-être autre chose. »

Puis, après leur installation :

« Il me dit “je vais t’emmener dans the place to be”. […] Il arrête de mâcher et il me dit : “on y est !” »

Une anecdote qui illustre, selon lui, le décalage entre ses attentes et la réalité de son environnement stéphanois.

Un discours qui relance le débat sur son passage chez les Verts

Huit ans après son départ, Benoît Assou-Ekotto continue donc d’assumer un discours sans filtre sur son expérience à Saint-Étienne. Un témoignage qui divise encore, entre franc-parler assumé et critique jugée excessive d’un club et d’une ville historique du football français.