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FRANCE

ASSE – OGC Nice : 5 bonnes raisons d’y croire pour les Verts avant les barrages

Par Laurent Hess - 18 Mai 2026, 18:00
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L’ASSE n’aurait probablement pas choisi meilleur adversaire pour rêver d’un retour en Ligue 1. Opposés à un OGC Nice en pleine crise, les Verts arrivent dans ces barrages avec plusieurs signaux encourageants…

1. Nice arrive en pleine crise sportive et mentale

L’OGC Nice termine sa saison dans un état inquiétant. Les Aiglons restent sur neuf matches sans victoire en championnat et ont complètement craqué lors de la dernière journée face à Metz (0-0).

L’ambiance autour du club est devenue extrêmement tendue, notamment après l’envahissement de terrain des ultras niçois au coup de sifflet final. Ce climat de défiance pourrait rapidement peser lourd si l’ASSE réalise un bon résultat dès le match aller à Geoffroy-Guichard.

2. Elye Wahi sera absent à l’aller

C’est un énorme coup dur pour le Gym. Averti face à Metz, Elye Wahi sera suspendu pour le barrage aller dans le Chaudron.

L’ancien Lensois s’était imposé comme l’un des principaux dangers offensifs niçois depuis son arrivée hivernale avec cinq buts inscrits. Son absence réduit considérablement le potentiel offensif des hommes de Claude Puel et enlève une menace majeure dans la profondeur.

3. Nice devra gérer une finale de Coupe de France

Avant même de penser aux barrages, Nice devra disputer une finale de Coupe de France extrêmement exigeante face à Lens.

Cette rencontre pourrait laisser énormément de traces physiques et mentales. Les Niçois risquent d’arriver émoussés à Geoffroy-Guichard, tandis que l’ASSE bénéficiera d’une semaine complète pour préparer ce rendez-vous capital.

Dans une double confrontation où l’intensité physique sera essentielle, cet élément peut faire basculer beaucoup de choses. Les Aiglons pourraient y laisser des plûmes, surtout qu’en face, le RC Lens reste une victoire étincelante à Lyon (4-0)…

4. L’ASSE a une semaine de plus pour se préparer

C’est l’une des meilleures nouvelles pour Philippe Montanier. Cette semaine supplémentaire pourrait permettre à plusieurs Stéphanois de revenir dans de meilleures conditions physiques.

Parmi les joueurs attendus en meilleure forme figurent Gautier Larsonneur, Zuriko Davitashvili, Kevin Pedro, Joshua Duffus ou encore Julien Le Cardinal, tous gênés ces dernières semaines.

Florian Tardieu pourrait également effectuer son retour dans le groupe pour apporter son expérience au milieu de terrain.

5. Un possible huis clos à Nice au match retour

Après les incidents et l’envahissement de terrain face à Metz, l’OGC Nice s’expose à de lourdes sanctions disciplinaires.

Le barrage retour à l’Allianz Riviera pourrait ainsi se disputer à huis clos ou avec un huis clos partiel. Une situation qui priverait les Aiglons d’un soutien précieux dans le match le plus important de leur saison.

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