FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour la première recrue, au grand dam de l’ASSE et du RC Lens

Relégué en Ligue 2, le FC Nantes va bien sécuriser l’avenir de Frédéric Guilbert malgré des convoitises venues de l’ASSE et du RC Lens.

Le FC Nantes s’apprête à boucler sa « première recrue » du retour en Ligue 2. Selon L’Équipe, Frédéric Guilbert, défenseur polyvalent de 31 ans, va bien prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028, avec le club nantais.

Arrivé libre fin janvier après la résiliation de son contrat avec Lecce, l’ancien joueur de Bordeaux, Caen, Strasbourg ou encore Aston Villa s’était engagé initialement pour une courte mission de six mois. Dans un contexte difficile, marqué par la lutte pour le maintien puis la relégation, il a su s’imposer progressivement comme une option fiable dans la rotation défensive.

Malgré un manque de rythme à son arrivée, Guilbert a terminé la saison en force, enchaînant les titularisations lors des dernières journées. Son expérience et sa polyvalence ont convaincu les dirigeants nantais d’en faire un élément central du projet de remontée immédiate en Ligue 1.

Touché au genou et forfait pour la dernière rencontre de la saison face à Toulouse, le défenseur reste néanmoins considéré comme une base solide pour le futur effectif des Canaris.

L’ASSE et Lens également sur le dossier

Si Nantes a bataillé dans ce dossier, la situation de Frédéric Guilbert n’est pas passée inaperçue sur le marché. L’ASSE et le RC Lens se sont également positionnés ou ont manifesté un intérêt pour le joueur, attirés notamment par son profil expérimenté et son statut de joueur libre.

Ces intérêts concurrents ont alimenté les discussions autour de son avenir, sans pour autant remettre en cause la tendance actuelle d’une prolongation à Nantes, où le joueur semble avoir trouvé un rôle clé dans le projet de reconstruction.

En cas de confirmation, cette prolongation représenterait un premier acte fort du FC Nantes pour son retour en Ligue 2. Le club va ainsi acter la signature d’un joueur d’expérience capable d’encadrer un effectif en reconstruction et viser une remontée immédiate dans l’élite.