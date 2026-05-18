FC Nantes : Vahid Halilhodzic adresse une dernière pique à Waldemar Kita avant son départ

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L’histoire entre FC Nantes et Vahid Halilhodžić s’est terminée dans un immense chaos. Après l’arrêt définitif du match contre le Toulouse FC suite à un envahissement de terrain, le technicien nantais est apparu extrêmement touché en conférence de presse.

Et avant de quitter définitivement les Canaris, Vahid a envoyé un dernier message très fort à Waldemar Kita.

Une dernière soirée cauchemardesque

Ce dimanche soir devait être le dernier match de la saison… mais aussi le dernier match de la carrière de Vahid Halilhodzic sur un banc de Ligue 1.

Déjà condamné à la relégation après la défaite contre Lens la semaine précédente, Nantes espérait au moins terminer son aventure dans l’élite avec un peu de dignité face à Toulouse.

Mais tout a basculé après l’envahissement de terrain provoqué par des supporters cagoulés au cœur d’une Beaujoire totalement sous tension.

Le match a finalement été arrêté définitivement dans une ambiance dramatique.

Vahid totalement abattu en conférence de presse

Très marqué émotionnellement, Vahid Halilhodzic est apparu extrêmement touché après la rencontre.

Le technicien bosnien a d’abord tenu à présenter ses excuses aux amoureux du club nantais après cette soirée totalement incontrôlable.

« Triste soirée, désolé pour tous ceux qui aiment le club. Ce n’est pas bien. Le club ne mérite pas ça. »

Des mots lourds de tristesse pour celui qui espérait quitter Nantes dans un contexte bien différent.

Une phrase très forte sur Waldemar Kita

Mais c’est surtout une autre déclaration qui a immédiatement retenu l’attention.

En évoquant les tensions profondes qui existent depuis plusieurs années entre les supporters et la direction nantaise, Vahid Halilhodzic a lancé une phrase particulièrement symbolique sur Waldemar Kita.

« Ça fait des années que la fracture existe entre dirigeants et supporters. Monsieur Kita est propriétaire mais Nantes ce n’est pas lui, c’est beaucoup plus grand que ça. »

Une sortie extrêmement forte qui ressemble à une dernière prise de position publique avant son départ.

#fcnantes Vahid :

« Triste soirée, désolé pour tous ceux qui aiment le club. C’est pas bien. Le club ne mérite pas ça.

Ça fait des années que la fracture existe entre dirigeants et supporters.

Mr Kita est propriétaire mais Nantes ce n’est pas lui, c’est bcp plus grand que ça. » pic.twitter.com/egkqU351X6 — Simon Reungoat (@SimonReungoat) May 17, 2026

Une fracture devenue totale à Nantes

Depuis plusieurs saisons, la relation entre une partie des supporters nantais et Waldemar Kita s’est progressivement détériorée.

Entre les mauvais résultats sportifs, les changements d’entraîneurs à répétition et les tensions autour de la gestion du club, le climat est devenu totalement explosif.

Les incidents observés face à Toulouse ont encore illustré cette rupture profonde entre la direction et une partie du public de la Beaujoire.

Une fin extrêmement triste pour Vahid

Habitué aux grandes émotions tout au long de sa carrière, Vahid Halilhodzic n’imaginait probablement pas terminer son aventure nantaise dans un tel contexte.

L’ancien sélectionneur de l’Algérie quitte le FC Nantes avec une immense déception, lui qui avait encore tenté jusqu’au bout de maintenir un semblant d’unité autour du club.

Mais dans le chaos de cette soirée dramatique, Vahid aura tout de même laissé un dernier message fort : le FC Nantes dépasse largement les dirigeants qui le dirigent aujourd’hui.