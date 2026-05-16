La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Arrivé au FC Nantes en janvier, Frédéric Guilbert (31 ans) serait proche de prolonger l’aventure chez les Canaris… au grand dam de l’ASSE et du RC Lens.

Le FC Nantes tient peut-être son coup parfait pour la Ligue 2. Alors que l’ASSE et le RC Lens semblaient bien positionnés pour récupérer une belle opportunité à moindre coût sur le marché, le dossier Frédéric Guilbert prend une tournure totalement inattendue.

Guilbert, un défenseur de L1 hors-pair

Arrivé en janvier chez les Canaris, le latéral droit aurait déjà convaincu la direction nantaise de le conserver plus longtemps que prévu. Et cela pourrait être une vraie victoire pour les dirigeants du FC Nantes. Malgré une courte période d’adaptation, Guilbert a rapidement imposé son impact défensif. En seulement 8 matchs de Ligue 1, avec une moyenne de 81 minutes disputées par rencontre, il a su s’installer comme une option sérieuse dans le couloir droit.

Et les chiffres sont impressionnants. Selon Morning Foot, toutes ses statistiques défensives le placent parmi les tout meilleurs de Ligue 1 dans plusieurs catégories clés : interceptions au maximum, duels défensifs gagnés dans les très hauts pourcentages, et une efficacité aérienne très solide pour un latéral de son profil. En clair, Guilbert ne fait pas dans la demi-mesure.

Les Kita ont pris un coup d’avance

Son style est clair : un défenseur pur, agressif, constant dans les duels, capable de casser les actions adverses plutôt que de se projeter systématiquement vers l’avant. Un profil qui a clairement séduit les décideurs nantais. Selon L’Équipe, les Kita seraient désormais en position favorable pour prolonger l’aventure du joueur, alors que d’autres clubs de Ligue 1 surveillaient de près sa situation contractuelle.

Pour l’ASSE comme pour le RC Lens, ce serait un vrai coup d’arrêt. Les deux clubs voient en lui une opportunité intéressante sur un profil expérimenté, fiable et immédiatement opérationnel, surtout dans un contexte où les bons latéraux restent rares sur le marché. Mais le FC Nantes semble avoir pris une longueur d’avance. Et si la prolongation se confirme, elle représenterait un joli coup stratégique pour un club qui cherche à sécuriser des joueurs performants sans exploser son budget. Reste maintenant à officialiser cette décision…