Brice Maubleu, 36 ans et quatre matches cette saison avant la réception de Rodez en tant que gardien remplaçant à l’ASSE, a été le héros de ce deuxième play-off et se verrait bien prolonger l’aventure dans le Forez.

Brice Maubleu a retourné Geoffroy-Guichard. Entré en jeu dans les dernières secondes face à Rodez pour la séance de tirs au but, le gardien de l’ASSE est devenu l’immense héros de la soirée stéphanoise ! Et après cette prestation complètement folle, une question revient déjà avec insistance à l’ASSE : faut-il prolonger l’aventure avec lui ?

Quel avenir pour Maubleu ?

Le portier stéphanois de 36 ans, jusque-là utilisé à quatre reprises seulement cette saison avant ce barrage, a totalement changé le destin du match en stoppant quatre tentatives ruthénoises lors d’une séance interminable remportée 7-6 par les Verts. Peu importe son penalty manqué lors du neuvième tir stéphanois : Geoffroy-Guichard avait déjà trouvé son héros.

Et les supporters ne s’y sont pas trompés. Après la qualification, les kops ont scandé le nom de Maubleu pendant de longues minutes. Fidèle à son tempérament discret, l’ancien gardien du Grenoble Foot 38 est resté en retrait avant d’être quasiment poussé vers les supporters par Julien Le Cardinal pour recevoir une immense ovation.

Le gardien de l’ASSE veut rester dans le Forez

Une scène forte. Dans les couloirs du stade, Maubleu affichait évidemment un immense sourire : « C’est extraordinaire. On est qualifiés. C’était un match de Coupe. Il fallait passer. Peu importe que ce soit au moyen des penalties. » Mais derrière cette soirée magique se cache désormais une vraie interrogation autour de son avenir. Le gardien stéphanois arrive en fin de contrat dans quelques semaines. Et selon L’Équipe, il aimerait clairement prolonger son aventure dans le Forez. Une volonté qui pourrait rapidement séduire les dirigeants… et surtout les supporters. Car au-delà de son rôle de doublure expérimentée derrière Gautier Larsonneur, Maubleu apporte aussi une énorme dimension humaine dans le vestiaire stéphanois.

Son expérience, son professionnalisme et désormais son statut de héros populaire renforcent forcément sa cote auprès du public. Autre élément important : sa spécialité sur les tirs au but n’avait rien d’improvisé. Toute la semaine, le staff avait préparé cette éventualité avec un protocole précis imaginé par Philippe Montanier. L’entrée de Maubleu avant la séance était programmée depuis plusieurs jours. Un pari totalement gagnant. Reste désormais à savoir si cette soirée héroïque débouchera sur une prolongation… et peut-être même sur une aventure en Ligue 1 avec les Verts.