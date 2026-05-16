L’ASSE disputera le barrage d’accession en Ligue 1 contre un adversaire qui reste à définir. L’IA a donné ses prédictions entre l’OGC Nice, l’AJ Auxerre et Le Havre.

Le verdict de la dernière journée va totalement dessiner le futur adversaire de l’ASSE en barrages de Ligue 1. Trois scénarios restent possibles, avec trois clubs encore sous pression : OGC Nice, AJ Auxerre et Le Havre AC. En s’appuyant sur les dynamiques sportives, les classements et les contextes des matchs de la dernière journée, Chat GPF a fourni une estimation des probabilités qui permet de dégager une tendance assez nette avant le dénouement.

OGC Nice : 55 %

L’OGC Nice reste le scénario le plus probable. Avec 31 points et une différence de buts très défavorable (-23), les Aiglons sont dans une position extrêmement fragile. Leur match contre Metz, déjà relégué, semble abordable sur le papier, mais la pression est maximale. Le scénario le plus simple est aussi le plus dangereux : une défaite ou un faux pas niçois les condamnerait directement à la place de barragiste. Même un nul pourrait ne pas suffire si Auxerre ou Le Havre gagnent. Et surtout, en cas d’égalité au classement, la différence de buts place Nice dans une position très défavorable. C’est ce qui fait pencher la balance vers un barrage probable face à l’ASSE.

AJ Auxerre : 25 %

L’AJ Auxerre reste dans une situation intermédiaire, mais très dépendante de son déplacement à Lille. Avec 31 points et une différence de buts plus solide (-12), les Bourguignons ont un léger avantage comptable. Mais le contexte du match est brutal : Lille joue encore une qualification directe en Ligue des champions. Une victoire sécurise totalement le maintien pour Auxerre. Un nul ou une défaite ouvre en revanche la porte à une énorme pression, avec un risque réel de terminer barragiste si Nice ou Le Havre gagnent. Leur sort dépend donc autant d’eux-mêmes que des autres, ce qui rend le scénario plus instable.

Le Havre : 20 %

Le Havre AC conserve statistiquement la position la plus confortable des trois. Avec 32 points et une différence de buts de -14, les Normands disposent d’une petite marge au classement. Le déplacement à Lorient reste abordable dans l’absolu, et une victoire leur assurerait définitivement le maintien. Même en cas de contre-performance, Le Havre peut encore être sauvé si l’un de ses concurrents directs (Nice ou Auxerre) ne gagne pas. C’est ce qui en fait le scénario le moins probable pour le barrage, malgré une incertitude toujours réelle.

Conclusion :

Au final, les projections donnent un avantage clair à l’OGC Nice dans le rôle de futur adversaire potentiel de l’ASSE. Mais ce championnat reste totalement ouvert : une seule soirée peut inverser tous les scénarios. L’ASSE, elle, reste en attente… avec un œil attentif sur trois stades et trois destins liés.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2