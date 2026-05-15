ASSE – Rodez (0-0) : les Verts tremblent à la mi-temps

Après 45 minutes, l’ASSE est dominée par une équipe de Rodez parfaitement en place (0-0).

La Ligue 1 est encore loin pour l’ASSE. À la mi-temps, les Verts sont malmenés par une équipe de Rodez qui semble jouer à domicile malgré une ambiance de feu à Geoffroy-Guichard (0-0). Si aucune occasion n’est à signaler du côté stéphanois, ce sont les Ruthénois qui se sont montrés les plus dangereux avec notamment une frappe sur le poteau de l’excellent Younoussa (19e) sur laquelle Larsonneur est resté figé. Montanier va devoir secouer ses troupes au vestiaire.