L’arrivée annoncée d’Adrien Thomasson (RC Lens, 32 ans) au Stade Rennais pourrait permettre à Franck Haise de changer de système tactique la saison prochaine.

Le Stade Rennais pourrait bien changer de visage la saison prochaine. Avec l’arrivée attendue d’Adrien Thomasson, Franck Haise semble déjà préparer un tournant tactique majeur au SRFC. Le technicien rennais n’a jamais caché son affection pour un système à trois défenseurs centraux, utilisé avec succès durant son passage au RC Lens. Et Jeunes Footeux indique désormais qu’il souhaite remettre ce schéma au cœur du projet rennais. Le retour du 3-4-2-1 prendrait alors forme. Même si Haise a expliqué ce vendredi qu’il se projetait avec une défense à 4 la saison prochaine, il l’a lui-même expliqué récemment : son effectif possède « la qualité pour jouer à 3 quand tout le monde est là », preuve qu’il ne veut pas se montrer totalement fermé tactiquement. Mais dans les faits, le socle de son projet reste bien une défense à trois avec deux joueurs créatifs derrière l’attaquant.

Retour du 3-4-2-1 avec Thomasson ?

Dans cette organisation, Adrien Thomasson pourrait devenir une pièce centrale. L’ancien Lensois serait pressenti pour évoluer dans l’un des deux rôles de soutien offensif, probablement aux côtés de Sebastian Szymanski, derrière un avant-centre comme Lepaul. Derrière eux, le double pivot Rongier – Camara offrirait équilibre et intensité. Ce recrutement enverrait donc un signal très clair sur les intentions de Franck Haise. Le Stade Rennais cherchait précisément un joueur capable de connecter les lignes, d’apporter du mouvement entre les espaces et de maintenir une vraie qualité technique dans les petits périmètres. Et Thomasson coche toutes les cases.

Un double pivot prometteur avec Szymanski

Cette saison, sous les ordres de Pierre Sage au RC Lens, le milieu offensif a encore affiché une remarquable régularité avec 31 matchs de Ligue 1, 3 buts et surtout 10 passes décisives. Une production qui confirme son importance dans un collectif ambitieux. Car du côté rennais, l’objectif est désormais clair : gagner enfin en constance pour franchir un cap durable dans la lutte pour l’Europe. Haise sait qu’il devra réduire les erreurs et stabiliser les performances de son équipe. Dans cette logique, l’expérience et l’intelligence de jeu de Thomasson apparaissent comme des atouts précieux. Reste maintenant une grande interrogation : le joueur pourra-t-il reproduire au Stade Rennais le niveau affiché cette saison au RC Lens ? Car changer de système, d’environnement et de responsabilités comporte toujours une part de risque.