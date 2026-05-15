Si l’avenir de l’OM est incertain, le club phocéen reste concentré sur la saison prochaine… notamment chez les féminines.

L’OM accélère déjà en coulisses… sur un dossier inattendu. Après avoir officialisé la fin de sa collaboration avec Corinne Diacre, le club marseillais prépare activement sa réorganisation… et un nom revient désormais avec insistance du côté de la Commanderie : celui de Nicolas Chabot. Auteur d’une très belle saison au FC Nantes, le technicien nantais semble plus proche que jamais d’un départ de Loire-Atlantique. Pourtant sous contrat pour encore une saison, Chabot souhaitait déjà quitter le club l’été dernier. Et cette fois, le mouvement paraît inévitable.

L’OM en pole pour Chabot !

Selon La Provence, les dirigeants de l’OM ont déjà sondé le coach. En interne, certains considèrent même que l’opération est quasiment bouclée. Mais le dossier reste encore loin d’être totalement finalisé. Car Nicolas Chabot attire énormément de convoitises après son excellent travail au FC Nantes. Plusieurs clubs français et étrangers suivent attentivement sa situation, notamment en Espagne et en Italie. Le PSG et Fleury ont également tenté sa chance afin de remplacer Frédéric Biancalani, lui aussi cité dans la short-list marseillaise. Mais les discussions n’ont pas abouti, notamment parce que Chabot souhaiterait obtenir un contrôle élargi sur tout l’aspect sportif du projet.

Le PSG hors-jeu ?

Une exigence qui pourrait désormais devenir le point clé des négociations avec l’OM. Du côté marseillais, Mehdi Benatia semble clairement vouloir miser sur des profils capables d’apporter une vision globale et une identité forte au projet olympien. Mais reste désormais à savoir si la direction phocéenne acceptera réellement de laisser autant de pouvoir à son futur entraîneur. Dans un contexte où le PSG surveillerait également plusieurs profils émergents du football français, l’OM veut manifestement prendre de vitesse la concurrence sur ce dossier stratégique.