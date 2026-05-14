RC Lens Mercato : Adrien Thomasson a donné sa réponse au Stade Rennais !

Adrien Thomasson, en fin de contrat avec le RC Lens, a donné son accord au Stade Rennais pour la saison prochaine.

Selon des informations révélées par Le Parisien, Adrien Thomasson s’est entendu avec le Stade Rennais pour une arrivée libre à l’issue de son contrat avec le RC Lens cet été. Le milieu de terrain, auteur d’une saison remarquée avec 4 buts et 10 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues, était l’une des priorités du club breton pour renforcer son entrejeu.

Un renfort d’expérience pour le milieu rennais

À 32 ans, l’ancien joueur de Strasbourg et Nantes a séduit les dirigeants rennais par son profil complet : volume de jeu, qualité technique et leadership. Le club souhaite reconstruire son milieu autour de plusieurs cadres, dont Valentin Rongier et Mahdi Camara, et voit en Thomasson un élément clé de ce projet.

Déjà en fin de contrat, le joueur n’a pas prolongé avec Lens malgré la proposition à la baisse de ses dirigeants. Plusieurs clubs s’étaient positionnés, dont le Paris FC, mais aussi des pistes à l’étranger, peut-être en MLS ?

Un choix guidé par le projet sportif… et l’argent ?

Le projet du Stade Rennais a fait la différence, notamment grâce à la perspective de disputer une compétition européenne la saison prochaine, mais aussi sans doute avec un contrat juteux. La présence de Franck Haise, qu’il a connu à Lens, ainsi que des liens existants entre certains membres des deux clubs, ont également pesé dans la balance.

Capitaine et cadre du vestiaire lensois, Thomasson quittera donc l’Artois après une étape marquante, symbolisée par son influence dans le jeu et sa régularité au plus haut niveau.