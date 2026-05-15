RC Lens Mercato : le salaire de Thomasson au Stade Rennais a fuité

En fin de contrat avec le RC Lens, Adrien Thomasson va rejoindre le Stade Rennais. Une information autour de son futur salaire vient de fuiter.

Le départ d’Adrien Thomasson du RC Lens est désormais acté. En fin de contrat en juin, le milieu de terrain de 32 ans, l’un des cadres de la saison lensoise, a décidé de ne pas prolonger son aventure dans l’Artois malgré une proposition de prolongation du club.

Comme confirmé jeudi soir par plusieurs médias, le joueur va bel et bien signer au Stade Rennais, qui a fait de lui une priorité pour renforcer son entrejeu. Un contrat de deux saisons, plus une en option, l’attend.

Un salaire estimé autour de 200 000 € mensuels

Mais la principale information qui intéressait beaucoup de monde concernait son futur salaire en Bretagne, étant donné que Lens lui avait fait une proposition à la baisse. D’après le très suivi @jonathan35001 sur X, Adrien Thomasson toucherait environ 200 000 euros brut mensuels dans son futur contrat.

Un montant qui le placerait dans une grille salariale élevée du côté du Stade Rennais, mais cohérente avec son statut : Thomasson sort en effet d’une saison très aboutie avec Lens, où il s’est imposé comme le meilleur passeur de Ligue 1. Pour rappel, il touchait 110 000 mensuels bruts au RCL, selon les estimations de L’Équipe.

Un choix sportif autant que financier

Si le salaire joue un rôle important, le choix de Thomasson est aussi sportif. Rennes lui propose un projet ambitieux, avec une place centrale dans le milieu de terrain et la possibilité de jouer une qualification en Europe chaque année, contrairement à Lens.

De son côté, le RC Lens avait tenté de le conserver, mais les discussions se sont compliquées sur la durée du contrat et la valorisation salariale, poussant le joueur vers un départ libre.

Lens perd un cadre majeur

Capitaine de l’ombre et joueur clé du système lensois, Thomasson laisse derrière lui un vide important. Son volume de jeu, sa qualité de passe et son influence dans les transitions offensives avaient fait de lui un élément indispensable du collectif artésien.

Son départ marque aussi une nouvelle étape dans la politique de renouvellement de l’effectif du RC Lens, qui a tout de même prouvé qu’absolument personne n’était indispensable.