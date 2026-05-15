Stade Rennais Mercato : Seko Fofana a donné une réponse pour son avenir

Alors que son prêt au FC Porto arrive à son terme, Seko Fofana commence à clarifier les contours de son futur, entre retour au Stade Rennais et possible transfert définitif.

Le dossier Seko Fofana continue de se jouer entre la France et le Portugal. Arrivé au FC Porto sous forme de prêt en provenance du Stade Rennais, le milieu international ivoirien de 31 ans a rapidement convaincu les dirigeants des Dragons, au point que le club lusitanien envisage désormais un transfert définitif.

Selon le site Maisfutebol, le FC Porto souhaite poursuivre l’aventure avec l’ancien joueur du RC Lens. Le club champion du Portugal estime que son apport au milieu de terrain est devenu précieux, notamment dans une saison marquée par une lutte intense pour les objectifs européens.

Rennes reste maître du jeu

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2029, Seko Fofana reste juridiquement lié au club breton, qui conserve donc la main sur son avenir. La direction rennaise attend cependant des garanties du côté du FC Porto, mais aussi une clarification de son projet sportif pour la saison prochaine, notamment en fonction de sa qualification en Ligue des Champions ou en Ligue Europa (Rennes est actuellement 5e de Ligue 1).

Rennes ne ferme pas la porte à un transfert, mais souhaite optimiser la valeur d’un joueur recruté à prix élevé et encore considéré comme un élément important de son effectif à moyen terme, surtout que la présence de Franck Haise pourrait peser. Pour rappel, les deux hommes se connaissent très bien avec leur passage commun à Lens.

Un prêt transformé en réussite sportive

Arrivé en prêt lors du mercato hivernal, Seko Fofana s’est rapidement intégré dans l’effectif dirigé par Francesco Farioli. Son impact a été immédiat, avec plusieurs performances décisives, des buts importants et une régularité retrouvée au cœur du jeu portugais (3 buts en 18 matchs)

Son passage a même contribué au sacre du FC Porto en championnat, un élément qui renforce naturellement la volonté du club de le conserver.

Fofana pas contre continuer à Porto

Alors que la fin de saison approche, les discussions devraient s’intensifier entre le Stade Rennais et le FC Porto. Le joueur, lui, ne serait pas opposé à poursuivre l’aventure au Portugal, où il a retrouvé du temps de jeu, de la confiance et des résultats.

Le feuilleton Fofana pourrait donc se décanter dans les prochaines semaines, avec un choix stratégique pour Rennes : conserver un cadre sous contrat ou capitaliser sur une belle valorisation sportive réalisée au Portugal.