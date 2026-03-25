Au FC Porto, Seko Fofana (30 ans) vit une véritable parenthèse enchantée et pourrait ne pas revenir au Stade Rennais en fin de saison.

Seko Fofana va bien, merci pour lui. En manque de temps de jeu sous Habib Beye et critiqué sur sa condition physique, l’international ivoirien a choisi de rebondir loin du Stade Rennais. Direction le FC Porto, où il a été prêté le 2 février. Un nouveau départ symbolique, avec le numéro 42 en hommage à Yaya Touré.

Une montée en puissance impressionnante

Après une phase d’adaptation à une intensité très élevée — Porto étant l’une des équipes les plus exigeantes d’Europe dans ce domaine — Seko Fofana a progressivement pris ses marques. Et les signaux sont très forts. Buteur contre le Sporting CP, puis décisif face à SC Braga, il s’impose comme un élément impactant, même sans être systématiquement titulaire. Son entraîneur Francesco Farioli ne cache d’ailleurs pas son admiration : « C’est un leader, un joueur qui combine un physique de très haut niveau avec une vraie qualité technique (…) Il peut devenir un joueur clé pour nous. Il y a quelques années, c’était le meilleur joueur de Ligue 1. »

Le Portugal déjà conquis

Au Portugal, Seko Fofana fait l’unanimité. La presse, comme Correio da Manhã ou A Bola, salue son impact immédiat. Décisif dans des matches clés, notamment contre le Sporting ou Braga, il impressionne par son leadership, son expérience et ses qualités physiques. Même ses erreurs ponctuelles n’ont pas entaché son image auprès des supporters, déjà conquis.

Le FC Porto veut le garder

Forcément, une question brûle toutes les lèvres : FC Porto va-t-il tenter de conserver Seko Fofana ? Selon Foot Mercato, la réponse est oui. Le club portugais souhaite continuer l’aventure avec lui, poussé également par des supporters déjà fans. Reste un problème de taille : aucune option d’achat n’a été incluse dans le prêt. Tout devra donc se négocier avec le Stade Rennais cet été.

Un été décisif

De son côté, Francesco Farioli temporise : « Nous avançons étape par étape. Il est prêté, mais il est très impliqué et concentré. » En coulisses, le dossier s’annonce déjà brûlant. Sous contrat encore trois ans au Stade Rennais avec un salaire conséquent, Seko Fofana pourrait devenir l’un des dossiers chauds du mercato estival. En attendant, le milieu ivoirien continue d’empiler les performances et pourrait même viser un triplé championnat – Ligue Europa – Coupe du Portugal.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)