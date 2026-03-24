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À seulement 18 ans, Jorthy Mokio attire déjà tous les regards. Très performant avec l’Ajax Amsterdam, le milieu défensif belge fait l’objet d’une bataille en Ligue 1 pour le prochain mercato.

Jorthy Mokio, international espoirs belge, est considéré comme l’un des futurs grands au poste de milieu défensif. Il est régumlièrement comparé à N’Golo Kanté pour sa qualité et sa débauche d’énergie sur un terrain. Sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2027, le milieu défensif d’1,84m suscite un vif intérêt des clubs européens, notamment en Ligue 1.

L’Ajax cherche à sécuriser son joueur au plus vite pour éviter un départ gratuit ou une vente à prix réduit, mais les premières offres de prolongation ont été refusées par le joueur et son entourage. Selon Sacha Tavolieri de Sky Sport, « Mokio veut être reconnu à la hauteur de son potentiel. »

La Ligue 1 en alerte

La tendance actuelle laisse penser que le jeune Belge pourrait quitter Amsterdam dès cet été. Plusieurs clubs du top 5 européen sont sur les rangs, et la France semble une destination crédible. Selon Foot01, des clubs comme le RC Lens, le Stade Rennais, l’OL, l’AS Monaco ou encore l’OM pourraient se positionner pour le recruter au mercato estival.

Une valeur estimée à 8 millions

Sa valeur marchande est estimée à environ 8 millions d’euros et ne devrait pas exploser en cas de vente rapide, à un an de la fin de son contrat. L’Ajax Amsterdam redoute évidemment de perdre un talent de ce calibre et espère encore un revirement avec une prolongation.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)