À LA UNE DU 24 MAR 2026
[09:16]ASSE Mercato : la valeur des Verts a explosé, coup dur pour Stassin !
[08:48]FC Nantes : Halilhodzic n’a pas dit son dernier mot pour le maintien, deux miracles sont arrivés après Strasbourg !
[08:17]OM, RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : la Ligue 1 s’arrache le nouveau N’Golo Kanté ! 
[08:00]OL Mercato : Lyon met la main sur un international coté en Liga et fait enrager Luis Castro (ex FC Nantes)
[07:43]ASSE : après Horneland, Montanier fait une nouvelle victime de taille
[07:22]OM : après l’arbitrage pro LOSC, Pierre Ménès lâche une bombe sur l’avenir de Beye et de Benatia
[07:00]RC Lens – PSG : une tendance forte se dégage pour le report, Daniel Riolo crie au scandale ! 
[06:00]ASSE : crédit retrouvé pour Kilmer Sports, les supporters bluffés par le Mercato d’hiver !
[05:00]OM : l’IA dévoile 5 noms pour remplacer Greenwood, un crack de Ligue 1 dans la liste
[23:30]OM Mercato : De Zerbi en route pour un nouveau défi ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : la Ligue 1 s’arrache le nouveau N’Golo Kanté ! 

Par Bastien Aubert - 24 Mar 2026, 08:17
💬 Commenter
Jorthy Mokio (Ajax)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

À seulement 18 ans, Jorthy Mokio attire déjà tous les regards. Très performant avec l’Ajax Amsterdam, le milieu défensif belge fait l’objet d’une bataille en Ligue 1 pour le prochain mercato.

Jorthy Mokio, international espoirs belge, est considéré comme l’un des futurs grands au poste de milieu défensif. Il est régumlièrement comparé à N’Golo Kanté pour sa qualité et sa débauche d’énergie sur un terrain. Sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2027, le milieu défensif d’1,84m suscite un vif intérêt des clubs européens, notamment en Ligue 1. 

L’Ajax cherche à sécuriser son joueur au plus vite pour éviter un départ gratuit ou une vente à prix réduit, mais les premières offres de prolongation ont été refusées par le joueur et son entourage. Selon Sacha Tavolieri de Sky Sport, « Mokio veut être reconnu à la hauteur de son potentiel. »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

La Ligue 1 en alerte

La tendance actuelle laisse penser que le jeune Belge pourrait quitter Amsterdam dès cet été. Plusieurs clubs du top 5 européen sont sur les rangs, et la France semble une destination crédible. Selon Foot01, des clubs comme le RC Lens, le Stade Rennais, l’OL, l’AS Monaco ou encore l’OM pourraient se positionner pour le recruter au mercato estival.

Une valeur estimée à 8 millions

Sa valeur marchande est estimée à environ 8 millions d’euros et ne devrait pas exploser en cas de vente rapide, à un an de la fin de son contrat. L’Ajax Amsterdam redoute évidemment de perdre un talent de ce calibre et espère encore un revirement avec une prolongation.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot