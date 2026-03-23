Stade Rennais : la stratégie de Franck Haise derrière le retour inattendu de Ludovic Blas

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C’est un retour qui intrigue autant qu’il interroge. Longtemps mis de côté, Ludovic Blas retrouve soudainement une place centrale au Stade Rennais depuis l’arrivée de Franck Haise. Une relance spectaculaire… qui pourrait cacher une stratégie bien plus calculée.

Une renaissance inattendue sous Haise

Depuis la prise de fonction de Franck Haise le 18 février, Ludovic Blas a changé de statut. Sous Habib Beye, le milieu offensif semblait en rupture, avec un temps de jeu limité et une irrégularité persistante.

Mais dès son premier match, face à Metz, Haise a fait un choix fort : titulariser Blas. Résultat, 78 minutes disputées et une confiance immédiatement réinstallée.

Un tournant pour un joueur qui ne comptait que 7 titularisations en Ligue 1 cette saison jusque-là.

Un pari sportif… ou économique ?

Derrière cette relance, une question se pose : s’agit-il uniquement d’un choix sportif ?

Selon plusieurs indications, Rennes pourrait aussi chercher à revaloriser son joueur avant le mercato estival. Estimé entre 10 et 12 millions d’euros, Blas reste un actif intéressant, sous contrat jusqu’en 2027.

En lui redonnant du temps de jeu et de la visibilité, le club breton pourrait augmenter sa cote sur le marché.

Haise mise sur l’expérience

De son côté, Franck Haise assume son choix. L’entraîneur rennais mise sur l’expérience et le profil offensif de Blas pour stabiliser son équipe.

Dans un groupe en quête de constance, son retour apporte une solution supplémentaire dans l’animation offensive.

Avec 71 matchs, 13 buts et 9 passes décisives sous les couleurs rennaises, Blas reste un joueur capable de faire la différence.

Rennes joue sur deux tableaux

Actuellement 6e de Ligue 1, le Stade Rennais vise clairement une qualification européenne.

Dans cette optique, relancer un joueur offensif comme Blas peut être un atout majeur pour la fin de saison. Mais en parallèle, le club prépare aussi son été.

Une fin de saison décisive

Entre ambition sportive et logique de marché, le cas Blas symbolise parfaitement les enjeux actuels de Rennes.

Redevenir indispensable… ou redevenir vendable.

Dans les prochaines semaines, Ludovic Blas pourrait bien jouer bien plus que sa place sur le terrain.