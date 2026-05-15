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FRANCE

ASSE : gros coup dur pour Stassin avant le choc contre Rodez

Par William Tertrin - 15 Mai 2026, 14:00
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Lucas Stassin, l'attaquant de l'ASSE

À quelques heures d’un match décisif avec l’ASSE, Lucas Stassin voit son rêve mondial s’envoler après la décision de Rudi Garcia.

Coup de tonnerre pour Lucas Stassin. L’attaquant de l’ASSE n’a pas été retenu par le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, dans la liste des joueurs appelés pour disputer la Coupe du Monde 2026 au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

Une annonce tombée au pire moment pour le jeune avant-centre, qui s’apprête pourtant à disputer un match crucial de play-off 2 avec l’ASSE face à Rodez, dans un contexte sportif déjà sous tension.

Un espoir rapidement freiné

Appelé pour la première fois en sélection en mars dernier, Stassin avait pourtant marqué des points auprès du staff des Diables Rouges. Entré en jeu lors d’un match amical face au Mexique, il avait honoré sa première cape et semblait s’inscrire dans la rotation offensive belge.

Mais la concurrence s’est intensifiée ces dernières semaines, notamment après le changement de nationalité sportive de Matías Fernández-Pardo, qui a renforcé les options offensives de la sélection belge et réduit les chances de Stassin d’intégrer le groupe final.

Rudi Garcia resserre ses choix

Dans un groupe belge particulièrement dense en attaque, Rudi Garcia a fait des choix forts en vue de la Coupe du monde 2026, et Lukaku, Fernandez-Pardo, Lukebakio, De Ketelaere, Doku, Trossard, Saelemaekers et Moreira ont été retenus.

Pour Lucas Stassin, cette non-sélection marque un coup dur dans une progression pourtant prometteuse. Auteur d’une saison solide avec l’ASSE malgré des passages à vide, il reste toutefois un élément clé du projet stéphanois.

Un impact psychologique avant un match capital

Cette annonce intervient à un moment délicat pour le joueur, à quelques heures d’une rencontre décisive pour l’ASSE en play-off. Un contexte qui pourrait peser sur le plan mental, même si le staff stéphanois espère au contraire une réaction d’orgueil de son attaquant.

Pour Lucas Stassin, le Mondial 2026 devra donc encore attendre. Mais son profil reste suivi de près par la sélection belge, où il conserve une place parmi les options d’avenir.

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