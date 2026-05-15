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FRANCE

PSG : le 14e titre de champion célébré dans un format jamais vu !

Par William Tertrin - 15 Mai 2026, 10:20
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La LFP s’est retrouvée face à un casse-tête logistique pour organiser la remise du trophée de champion de France au PSG, et une solution alternative est désormais à l’étude.

La remise du trophée de champion de France au PSG ne se fera finalement pas dans les conditions initialement envisagées à l’issue du dernier match de Ligue 1 face au Paris FC, dimanche au stade Jean-Bouin.

La Ligue de football professionnel avait d’abord sollicité le club parisien promu pour organiser la cérémonie après la rencontre, dans un contexte particulier où le PSG doit recevoir son 14e titre de champion de France, acquis après sa victoire à Lens (2-0).

Mais le Paris FC a rapidement opposé un refus, invoquant un programme déjà établi pour cette dernière journée à domicile : hommage à des joueurs en fin de contrat et festivités de fin de saison, notamment un feu d’artifice.

Face à cette contrainte, la LFP a d’abord envisagé de renoncer à une remise de trophée à Jean-Bouin.

Une solution avant le match envisagée

Finalement, après échanges entre les différentes parties, une alternative a émergé : la remise du trophée pourrait avoir lieu avant le coup d’envoi, sous un format allégé, différent des cérémonies traditionnelles organisées après les matchs, selon L’Équipe.

Cette option permettrait d’éviter les tensions organisationnelles tout en offrant au PSG la possibilité de soulever officiellement son trophée dès la dernière journée. Entre refus du club hôte et impossibilités réglementaires, la remise du trophée pourrait donc intervenir dans un cadre inhabituel, même totalement inédit et assez étonnant, avant même le début de la rencontre.

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