PSG Mercato : Luis Campos passe à l’action pour une cible à 100M€ !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Paris Saint-Germain prépare déjà un mercato XXL en coulisses… et une nouvelle piste totalement folle vient d’émerger en Espagne. Selon les informations d’El Chiringuito, le PSG avancerait désormais ses pions pour tenter de recruter Federico Valverde cet été.

Mieux encore : Luis Campos aurait déjà pris contact avec l’entourage du milieu uruguayen afin d’évaluer la faisabilité de l’opération.

Le PSG attend la finale avant d’accélérer

Qualifié pour une deuxième finale consécutive de Ligue des Champions, Paris a temporairement mis plusieurs dossiers en pause afin de rester concentré sur son immense rendez-vous européen face à Arsenal FC le 30 mai prochain.

Les prolongations de Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Senny Mayulu ou encore Lee Kang-in devraient reprendre une fois cette échéance passée.

Mais en parallèle, les dirigeants parisiens travaillent déjà activement sur plusieurs pistes prestigieuses pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Valverde ciblé après des tensions au Real Madrid

Et Federico Valverde apparaît désormais comme l’un des grands rêves parisiens. Toujours selon la presse espagnole, le PSG aurait profité des récentes tensions autour du joueur au Real Madrid pour se positionner.

Le média évoque notamment une altercation récente avec Aurélien Tchouaméni qui aurait fragilisé la situation du milieu uruguayen dans la capitale espagnole.

Paris aurait ainsi voulu prendre la température auprès du clan Valverde afin de savoir si un départ pouvait être envisagé cet été.

Une opération à 100 millions d’euros ?

Forcément, un tel dossier s’annonce colossal financièrement. Toujours selon El Chiringuito, un éventuel transfert pourrait atteindre une somme comprise entre 80 et 100 millions d’euros si le Real Madrid acceptait d’ouvrir la porte.

Pour le moment, aucune négociation concrète n’aurait débuté entre les deux clubs, mais le PSG aurait clairement manifesté son intérêt.

Avec son profil ultra-complet, son volume de jeu impressionnant et son expérience du très haut niveau, Federico Valverde représenterait un énorme coup pour Paris.

Reste désormais à savoir si le Real Madrid acceptera réellement de discuter… ou si le PSG tente simplement de préparer l’un des gros coups du mercato estival.