OM : l’OL pourrait totalement relancer l’avenir d’Habib Beye !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Il y a encore quelques semaines, l’avenir de Habib Beye semblait totalement scellé du côté de l’Olympique de Marseille. Critiqué par une grande partie des supporters et fragilisé par les résultats, l’entraîneur marseillais apparaissait très loin d’un maintien sur le banc olympien.

Mais un scénario totalement improbable pourrait aujourd’hui tout relancer… grâce à Olympique Lyonnais.

L’OL pourrait changer totalement le destin de l’OM

Comme révélé ces dernières heures, Lyon serait menacé par une possible sanction de l’UEFA pour non-respect des règles de durabilité financière.

Si l’OL venait à être exclu des compétitions européennes, la répartition des places qualificatives pourrait être totalement modifiée.

Résultat : la 5e place de Ligue 1 pourrait devenir qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions.

Une situation complètement folle qui redonnerait soudainement un immense espoir à Marseille malgré une saison extrêmement compliquée.

Habib Beye peut encore atteindre ses objectifs

Ce scénario pourrait surtout tout changer pour Habib Beye.

Malgré les critiques, le technicien olympien reste encore mathématiquement en mesure d’atteindre l’objectif fixé par la direction marseillaise : qualifier l’OM pour la Ligue des Champions.

Et forcément, si Marseille profitait finalement d’une sanction lyonnaise pour accéder à la C1, le regard porté sur son travail pourrait radicalement évoluer.

Dans un club où les résultats dictent souvent tout, une qualification européenne inattendue pourrait complètement rebattre les cartes.

Frank McCourt pourrait revoir sa position

Selon plusieurs tendances autour du club, Frank McCourt avait fixé des objectifs très clairs pour maintenir Habib Beye : remporter la Coupe de France et qualifier l’OM pour la Ligue des Champions.

Si le premier objectif est déjà entériner, le second pourrait finalement devenir réalisable grâce aux difficultés lyonnaises avec l’UEFA.

Même si l’idée de voir Habib Beye rester à Marseille la saison prochaine paraît encore difficile à imaginer aujourd’hui, ce scénario pourrait au moins rouvrir un dossier qui semblait définitivement fermé.

Et à l’OM, un miracle administratif peut parfois tout changer.