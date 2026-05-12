OL : John Textor menacé par une énorme procédure judiciaire !

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Le climat devient explosif autour de l’Olympique Lyonnais. Alors que le club traverse l’une des périodes financières les plus délicates de son histoire, la nouvelle direction menée par Michele Kang pourrait désormais passer à l’offensive contre John Textor.

Et les accusations révélées dans le dernier bilan financier d’Eagle Football sont particulièrement lourdes.

Une situation financière catastrophique découverte par Michele Kang

Depuis sa prise de pouvoir à l’OL à l’été 2025, Michele Kang découvre progressivement l’ampleur du désastre laissé par l’ancienne direction.

Le club lyonnais traînerait une dette globale dépassant les 600 millions d’euros, notamment liée au fonds Ares, avec des flux financiers extrêmement complexes entre les différentes structures de la galaxie Eagle Football.

Malgré quelques progrès opérationnels réalisés ces derniers mois, le communiqué publié sur les résultats du premier semestre 2025-2026 reste extrêmement inquiétant concernant la santé financière du club.

Le cas Igor Jesus choque en interne

Parmi les dossiers qui interrogent fortement la nouvelle direction figure celui d’Igor Jesus.

Selon plusieurs révélations relayées par RMC Sport, l’attaquant brésilien transféré pour plus de 40 millions d’euros n’aurait même jamais mis les pieds au centre d’entraînement de Décines.

Plus grave encore, l’OL aurait servi de garantie financière pour plusieurs opérations impliquant les autres clubs liés à John Textor, notamment Botafogo et RWD Molenbeek.

L’OL envisage des poursuites contre Textor

La nouvelle direction lyonnaise conteste désormais officiellement la validité de plusieurs engagements financiers pris sous l’ère Textor.

Dans son communiqué, Eagle Football évoque même explicitement la possibilité d’actions juridiques afin de défendre les intérêts du club.

Le dossier pourrait notamment déboucher sur une procédure liée à un possible abus de bien social, une accusation extrêmement lourde dans le monde des affaires.

Le groupe affirme avoir découvert des garanties financières accordées entre 2023 et 2025 au profit des autres clubs de la multipropriété… sans que ces engagements n’apparaissent dans les comptes publiés précédemment.

L’avenir de l’OL suspendu à un fil

La situation reste aujourd’hui extrêmement tendue à Lyon. Le communiqué évoque même une “incertitude significative” concernant la continuité d’exploitation du club sans arrivée rapide de nouveaux investisseurs.

En parallèle, les discussions avec les créanciers continuent afin d’éviter un scénario catastrophe avant les prochaines échéances devant la DNCG et l’UEFA.

Les 126 millions d’euros que Botafogo doit encore à l’OL pourraient notamment devenir un élément central dans cette bataille financière.

Michele Kang saluée pour son travail

Dans ce contexte extrêmement lourd, Michele Kang reçoit malgré tout de nombreux soutiens pour sa gestion depuis son arrivée.

Le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, aurait notamment salué la rapidité des mesures prises et les efforts considérables réalisés sur la masse salariale.

Mais entre urgence financière, tensions juridiques et avenir sportif encore flou, l’OL semble désormais engagé dans un long combat… dont John Textor pourrait rapidement devenir la cible principale.