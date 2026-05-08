OM, ASSE, PSG, RC Lens, Stade Rennais Mercato : l’IA prédit les 10 plus gros transferts de l’été en L1

Alors que la fin de saison approche à grands pas et que le prochain mercato estival se prépare déjà en coulisses, nous avons demandé à ChatGPT de prédire les 10 plus gros mouvements de l’été en Ligue 1. Voici sa réponse.

1. Mason Greenwood (OM) à la Juventus

Auteur d’une grosse saison avec l’OM, Greenwood pourrait devenir la priorité offensive de la Juventus, en quête d’un ailier capable de faire basculer un match à lui seul. Son profil semble parfaitement adapté à la Serie A. La Juventus pourrait également profiter des tensions autour de son avenir à Marseille pour tenter de boucler l’un des gros coups offensifs de l’été.

2. Lucas Stassin (ASSE) au Stade Rennais

Le Stade Rennais aime miser sur de jeunes talents offensifs à fort potentiel. En cas de maintien de l’ASSE en Ligue 2, Rennes pourrait accélérer pour récupérer l’attaquant belge. Le club breton pourrait lui offrir un projet idéal pour continuer sa progression avec davantage de stabilité et d’ambitions sportives.

3. Maghnes Akliouche (AS Monaco) à Arsenal

Technique, créatif et capable d’évoluer entre les lignes, Akliouche possède le profil idéal pour le jeu d’Arsenal. L’AS Monaco pourrait encore réaliser une énorme vente avec son milieu offensif. Son intelligence de jeu et sa polyvalence offensive pourraient rapidement faire de lui un joueur très apprécié en Premier League.

4. Esteban Lepaul (Stade Rennais) à l’AS Monaco

L’AS Monaco pourrait voir en Esteban Lepaul un pari d’avenir. Son profil mobile et sa progression rapide correspondent à la stratégie monégasque basée sur les jeunes talents à développer. Monaco pourrait notamment lui offrir un environnement parfait pour franchir un nouveau cap avant d’envisager encore plus grand à l’avenir.

5. Elye Wahi (OGC Nice) à West Ham

Malgré une trajectoire irrégulière, Elye Wahi conserve une énorme cote en Angleterre. West Ham pourrait tenter un pari ambitieux pour relancer définitivement l’attaquant français. Son explosivité et sa capacité à attaquer la profondeur correspondent parfaitement au rythme intense de la Premier League.

6. Bradley Barcola (PSG) à Livepool

Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire des différences en un contre un pourraient séduire Liverpool, qui cherche régulièrement des profils explosifs pour dynamiser son attaque. Dans un championnat aussi ouvert que la Premier League, Bradley Barcola pourrait rapidement changer de dimension médiatique et sportive.

7. Jonathan Clauss (OGC Nice) à Galatasaray

Après plusieurs saisons intenses en Ligue 1, Jonathan Clauss pourrait être tenté par un nouveau défi dans un club ambitieux et habitué aux compétitions européennes comme Galatasaray. L’ambiance bouillante du club turc et son expérience pourraient parfaitement correspondre au latéral français.

8. Mamadou Sangaré (RC Lens)

Très apprécié pour son impact physique et sa capacité à casser les lignes balle au pied, Mamadou Sangaré pourrait séduire Aston Villa, un club qui cherche à renforcer son milieu avec des joueurs puissants et dynamiques. Ses qualités athlétiques et son gros volume de jeu pourraient lui permettre de s’adapter rapidement aux exigences du football anglais.

9. Malick Fofana (OL) à Newcastle

Le profil rapide et percutant de Malick Fofana pourrait parfaitement correspondre à la Premier League. Newcastle pourrait miser sur lui pour apporter davantage de vitesse et de profondeur offensivement.

Encore très jeune, l’ailier lyonnais possède une marge de progression énorme qui attire déjà plusieurs clubs européens.

10. Lamine Camara (AS Monaco) à Tottenham

Lamine Camara possède déjà une grosse réputation en Europe grâce à son activité et sa qualité technique au milieu. Tottenham Hotspur pourrait en faire l’un des futurs patrons de son entrejeu. Son profil moderne, capable d’être agressif à la récupération tout en étant propre techniquement, plaît énormément en Angleterre.