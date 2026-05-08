Real Madrid : Tchouaméni et Valverde sortent du silence, Pérez a déjà tranché pour leur avenir !

Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se sont exprimés ce jeudi soir après leur altercation.

À trois jours du Clasico face au FC Barcelone, une altercation aurait éclaté ce jeudi dans le vestiaire du Real Madrid. Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en seraient venus aux mains, au point que l’international uruguayen a fini à l’hôpital après être tombé au sol.

Tchouaméni et Valverde calme la situation

Quelques heures plus tard, les deux milieux madrilènes sont sortis du silence. Contacté par Aqababe, Aurélien Tchouaméni a reconnu qu’un incident avait bien eu lieu, tout en niant toute bagarre. « Il s’est passé quelque chose mais je ne peux rien dire. Je t’ai dit, il ne s’est rien passé hier dans le sens où pas de bagarre », a-t-il confié au blogueur people, qui a relayé l’échange sur ses réseaux sociaux.

De son côté, Federico Valverde a pris la parole en story de son compte Instagram, afin de démentir les informations circulant autour d’une altercation violente. « Dans un vestiaire normal, ces choses peuvent arriver et se règlent entre nous sans que ça ne s’ébruite. Manifestement, il y a ici quelqu’un derrière qui va vite colporter l’histoire, et avec une saison sans titre où le Madrid est toujours dans le viseur, tout prend des proportions démesurées. (…) À aucun moment mon coéquipier ne m’a frappé, et moi non plus. Je comprends que pour vous, il soit plus facile de croire qu’on s’est tapé dessus ou que c’était intentionnel, mais ce n’est pas ce qui s’est passé », a-t-il notamment déclaré.

Le Real Madrid ne veut pas vendre Tchouaméni et Valverde

Du côté du Real Madrid, ces incidents susciteraient une réelle inquiétude en interne, affirme ce vendredi soir la Cadena COPE. Mais selon El Mundo, le club merengue et son président, Florentino Pérez, n’envisageraient pas un départ d’Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde lors du prochain mercato estival. Malgré cette altercation, le Français et l’Uruguayen devraient donc toujours porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine.