Real Madrid : nouvelles révélations explosives sur la bagarre entre Tchouaméni et Valverde

Le Real Madrid traverse une crise interne majeure après une violente bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde à l’entraînement, ce jeudi. RMC Sport a d’ailleurs apporté plus de précisions.

La saison du Real Madrid prend une tournure explosive. Alors que le Clasico approche et que les tensions sportives s’accumulent, un grave incident a éclaté au sein du vestiaire merengue entre deux cadres du milieu de terrain : Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde.

Selon plusieurs sources de la presse espagnole, les tensions entre les deux joueurs ne datent pas d’hier. Une première altercation aurait déjà eu lieu lors d’un entraînement la veille, avant que la situation ne dégénère complètement ce jeudi.

De l’entraînement à la bagarre

Tout aurait commencé par une succession d’accrochages sur le terrain, dont un geste mal maîtrisé de Tchouaméni et une réaction particulièrement agacée de Valverde. Les tensions auraient ensuite continué dans le vestiaire après la séance.

Refus de se serrer la main, tacles appuyés à l’entraînement, échanges verbaux de plus en plus tendus : le climat s’est rapidement détérioré jusqu’à l’explosion finale.

Une violente altercation dans le vestiaire

Après l’entraînement, une bagarre aurait éclaté entre les deux joueurs dans les vestiaires. Plusieurs coéquipiers ont dû intervenir pour les séparer. Dans la confusion, Federico Valverde serait tombé et se serait blessé à la tête, entraînant une perte de connaissance de quelques secondes, comme le rapporte RMC Sport.

Pris en charge immédiatement, le milieu uruguayen a été transporté à l’hôpital pour des examens et des soins. Selon la presse espagnole, il aurait notamment subi une plaie nécessitant des points de suture.

Le Real Madrid en crise interne

Face à la gravité des faits, le Real Madrid a ouvert une procédure disciplinaire interne concernant les deux joueurs. Une réunion de crise a été organisée en urgence au centre d’entraînement.

Le club, très discret publiquement, pourrait prendre des sanctions dans les prochains jours alors que l’ambiance dans le vestiaire est décrite comme extrêmement tendue.

Un Clasico sous pression maximale

Cet épisode intervient à seulement quelques jours d’un Clasico décisif face au FC Barcelone, qui pourrait sceller le titre de Liga. Dans ce contexte, cette affaire interne ajoute une pression supplémentaire sur un groupe déjà fragilisé.