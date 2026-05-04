Dans le choc de la 35e journée de Liga, le FC Barcelone accueillera le Real Madrid au Camp Nou (dimanche, 21h). Avec ou sans Kylian Mbappé ?

Le Clasico pourrait perdre son attraction principale. À quelques jours du choc de la 35e journée de Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid (dimanche, 21h), l’incertitude plane toujours autour de la présence de Kylian Mbappé. L’attaquant français, touché physiquement, reste sous surveillance médicale et son retour dépendra d’un test prévu en milieu de semaine.

Mbappé toujours incertain

Selon José Luis Sánchez sur El Chiringuito TV, la situation de l’attaquant madrilène n’est pas encore tranchée. « Mbappé passera un test mercredi pour savoir s’il peut arriver au Classique », a-t-il expliqué. Le Français souffre toujours d’une lésion du tendon semi-tendineux de la jambe gauche, une blessure qui l’a déjà contraint à manquer la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (2-0) le week-end dernier. D’après les médias espagnols, sa participation au Clasico reste donc totalement incertaine. Tout dépendra des examens médicaux programmés, qui détermineront s’il peut être intégré au groupe ou non pour ce choc au sommet.

Le Real Madrid récupère Courtois

Si la situation de Mbappé inquiète, le Real Madrid peut en revanche compter sur une bonne nouvelle importante. Thibaut Courtois sera bien disponible pour le déplacement à Barcelone. Le gardien belge, absent récemment en raison d’une blessure musculaire au quadriceps droit, est désormais apte et devrait retrouver sa place dans les buts pour ce rendez-vous capital. Un retour essentiel pour une équipe madrilène qui aura besoin de toutes ses forces vives dans un match où chaque détail peut faire la différence.

Un Clasico sous tension

Entre l’incertitude autour de Mbappé et le retour de Courtois, ce Clasico s’annonce déjà électrique. Le FC Barcelone et le Real Madrid savent que ce choc pourrait peser lourd dans la course au titre en Liga. Reste maintenant à savoir si la plus grande star du championnat sera bien sur la pelouse du Camp Nou dimanche soir… ou simple spectateur d’un match décisif.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)