Les quatre priorités d’Hansi Flick en vue du prochain mercato estival ont fuité au FC Barcelone.

Hansi Flick a déjà dessiné les contours du prochain mercato du FC Barcelone. Alors que le club catalan prépare une intersaison qui pourrait être décisive pour son avenir, plusieurs indiscrétions ont émergé ces dernières heures concernant les grandes priorités du technicien allemand. Et certains noms annoncés provoquent déjà énormément de réactions en Espagne.

4 postes ciblés au Mercato

Selon José Alvarez, journaliste pour l’émission El Chiringuito TV, Hansi Flick aurait ciblé quatre secteurs clés à renforcer cet été : un avant-centre, un ailier gauche, un défenseur central et un gardien de but. Une stratégie claire qui montre la volonté du Barça de reconstruire un effectif encore plus compétitif autour de son nouveau projet. Parmi les pistes offensives étudiées, deux profils ressortent particulièrement : Julián Álvarez et Joao Pedro. Deux joueurs capables d’apporter de la mobilité, de la créativité et une vraie efficacité offensive.

Le dossier Julián Álvarez apparaît toutefois extrêmement complexe au vu de son importance actuelle au plus haut niveau européen, mais le FC Barcelone rêve clairement d’un énorme coup. En défense, le nom d’Alessandro Bastoni revient avec insistance. Le défenseur italien est considéré comme l’un des centraux les plus élégants et fiables du football européen. Son profil plaît énormément à Flick, qui souhaite renforcer la solidité défensive tout en conservant une excellente qualité de relance.

Koundé sur la ligne des départs ?

La plus grosse surprise concerne peut-être le poste de gardien de but. Sport confirme que le FC Barcelone ciblerait Alex Remiro. Le portier de la Real Sociedad aurait gagné énormément de crédit en interne grâce à sa régularité et sa capacité à évoluer dans un système exigeant techniquement. Autre révélation importante : Bernardo Silva voudrait toujours rejoindre le FC Barcelone. Le milieu offensif portugais, régulièrement annoncé du côté de la Catalogne ces dernières années, serait encore totalement déterminé à porter le maillot blaugrana. Son entourage ferait actuellement pression afin de faciliter l’opération et le joueur serait prêt à patienter pour attendre une éventuelle offensive du Barça.

Bernardo Silva n’aurait même pas l’intention d’étudier d’autres propositions pour le moment, preuve de son intérêt persistant pour le projet catalan. Le dossier dépend désormais principalement de Deco et de la situation économique du club, qui devra vendre des joueurs pour financer ses transferts majeurs. Des départs sont ainsi envisagés pour Jules Koundé et Marc Casadó. Le Barça n’a en revanche pas l’intention de vendre Raphinha, mais un intérêt saoudien est réel.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League