Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

S’il a juré fidélité au FC Barcelone, Raphinha (29 ans) est de nouveau convoité par l’Arabie Saoudite avec un joli chèque à la clé ?

Le dossier Raphinha (29 ans) refait surface au FC Barcelone. Alors que l’ailier brésilien a réaffirmé récemment sa fidélité au club catalan, une offensive venue d’Arabie Saoudite pourrait tout relancer lors du prochain mercato estival.

Malgré son engagement au Barça et son rôle important dans la rotation offensive, le joueur de 29 ans continue d’attirer les convoitises du Golfe. Et selon Mundo Deportivo, plusieurs clubs saoudiens seraient prêts à dégainer une offre très importante pour tenter de le convaincre.

Une piste réactivée en Arabie Saoudite

L’intérêt pour Raphinha n’est pas nouveau. L’Arabie Saoudite avait déjà tenté sa chance par le passé, notamment via Al-Nassr, qui était prêt à proposer environ 90 millions d’euros pour s’attacher ses services. Cette fois, le dossier semble revenir avec encore plus d’insistance.

Au moins trois clubs de la Saudi Pro League suivraient de près sa situation et envisageraient de formuler une offre XXL. L’objectif est clair : attirer un joueur d’expérience européenne, capable d’apporter immédiatement de la visibilité et du rendement offensif dans un championnat en pleine expansion.

Le Barça face à un choix stratégique

Du côté du FC Barcelone, la situation reste délicate. Raphinha s’est imposé comme un élément important du dispositif catalan, mais le club reste soumis à ses contraintes économiques.

Une offre massive pourrait donc forcer la direction à réfléchir, même si sportivement, le Brésilien reste un profil apprécié dans l’effectif. Pour l’heure, aucune décision n’est prise, mais le simple retour de l’Arabie Saoudite dans le dossier relance toutes les spéculations autour de son avenir.

Un futur encore ouvert pour Raphina

Raphinha a déjà montré son attachement au FC Barcelone, mais le mercato saoudien a souvent prouvé qu’il pouvait bouleverser des situations en un temps record grâce à des propositions financières très élevées.

Reste désormais à savoir si le joueur restera dans la continuité sportive en Catalogne… ou s’il sera tenté par un dernier contrat XXL hors d’Europe.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

02/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League