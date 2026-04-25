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FRANCE

FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Getafe

Par William Tertrin - 25 Avr 2026, 15:33
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Hansi Flick

Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face à Getafe à l’occasion de la 32e journée de Liga.

Ce samedi, le FC Barcelone se déplace à Getafe pour la 32e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 16h15 au Coliseum.

La compo du Barça

J. Garcia – Koundé, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri (cap), Gavi, Olmo – Bardghji, Lewandowski, Lopez.

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