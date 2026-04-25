FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Getafe

Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face à Getafe à l’occasion de la 32e journée de Liga.
Ce samedi, le FC Barcelone se déplace à Getafe pour la 32e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 16h15 au Coliseum.
La compo du Barça
J. Garcia – Koundé, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri (cap), Gavi, Olmo – Bardghji, Lewandowski, Lopez.
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
BARÇA XI 🔥#GetafeBarça pic.twitter.com/K2qf7LeaNb— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 25, 2026