FC Barcelone : Coup de tonnerre pour Julian Alvarez et l’arrivée d’un espagnol cet été 

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le dossier paraissait presque irréaliste il y a encore quelques semaines. Et pourtant, le FC Barcelone semble aujourd’hui plus que jamais en position de rêver à Julián Álvarez.

À la recherche du successeur de Robert Lewandowski, le club catalan voit la situation évoluer de manière inattendue… et favorable.

Un changement de tendance inattendu

Longtemps considéré comme intouchable du côté de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez semblait hors de portée. Entre la réticence du club madrilène à vendre à un rival direct et un prix estimé à 120 millions d’euros, le Barça partait avec un sérieux handicap.

Mais les dernières informations changent la donne.

L’attaquant argentin, interrogé récemment, a laissé planer le doute sur son avenir. Sans confirmer les rumeurs, il a surtout affiché une certaine lassitude face à la médiatisation de sa situation.

Une volonté de départ qui relance tout

Le véritable tournant serait venu en interne. Selon plusieurs indiscrétions, Julian Alvarez aurait fait savoir à ses dirigeants son envie de quitter l’Atlético dès cet été… avec une préférence claire pour le FC Barcelone.

Un signal fort, surtout face à la concurrence du Paris Saint-Germain et d’Arsenal.

Depuis, des premiers contacts auraient été établis entre les différentes parties via des intermédiaires, preuve que le dossier est désormais bien concret.

Une première offensive du Barça

Pour tenter de faire plier l’Atlético, le Barça préparerait une première offre autour de 70 millions d’euros.

Un montant encore loin des attentes initiales des Colchoneros, mais qui pourrait servir de base de discussion. D’autant que plusieurs scénarios sont envisagés, y compris l’intégration de joueurs dans la transaction pour faire baisser la facture.

Le dossier s’annonce déjà comme l’un des feuilletons majeurs du prochain mercato estival.

FC Barcelone : coup de théâtre inattendu pour le dossier Julian Alvarezhttps://t.co/LZT5xQlws1 — Foot Mercato (@footmercato) April 28, 2026

Une autre piste de poids activée

En parallèle, le FC Barcelone ne compte pas s’arrêter là. Le club catalan travaille également sur un autre renfort d’envergure : Marc Cucurella.

Le latéral de Chelsea FC plaît en interne et pourrait venir renforcer le couloir gauche. Un dossier toutefois complexe, qui nécessitera également des négociations importantes.

Un été qui s’annonce bouillant en Catalogne

Avec Julian Alvarez et Marc Cucurella dans le viseur, le FC Barcelone affiche clairement ses ambitions.

Le club veut se renforcer intelligemment tout en préparant l’après-Lewandowski avec un profil de très haut niveau.

Si le dossier Alvarez est encore loin d’être bouclé, une chose est sûre : le Barça n’a jamais été aussi proche d’y croire.

Et dans ce mercato qui s’annonce agité, tout semble désormais possible.