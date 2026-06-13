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FRANCE

PSG Mercato : le Barça a donné une première réponse à Paris pour Ferran Torres

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 17:13
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Ferran Torres avec la sélection espagnole

Alors que le PSG s’intéresserait à Ferran Torres, le FC Barcelone préparerait déjà sa contre-attaque.

Comme révélé par le journaliste italien de Sky Sport Gianluca Di Marzio, le Paris Saint-Germain suivrait avec attention la situation de Ferran Torres. L’attaquant du FC Barcelone ferait partie des profils étudiés par les dirigeants parisiens pour compenser un éventuel départ de Bradley Barcola lors du mercato estival. Auteur de la saison la plus prolifique de sa carrière sous les couleurs blaugrana, l’international espagnol disposerait d’un profil particulièrement apprécié en interne.

Le Barça veut prolonger Ferran Torres

Mais le FC Barcelone ne semblerait pas disposé à laisser filer son joueur aussi facilement. Selon les informations de Marca, les dirigeants catalans souhaiteraient entamer des discussions avec Ferran Torres dès la fin de la Coupe du monde 2026 afin de prolonger son contrat. Arrivé en janvier 2022 en provenance de Manchester City contre un chèque de 55 millions d’euros, l’attaquant de 26 ans n’est actuellement lié au Barça que jusqu’en juin 2027.

Une telle volonté de prolongation constitue un signal fort envoyé à l’ensemble de ses prétendants, et notamment au PSG. En affichant leur intention de sécuriser rapidement l’avenir de Ferran Torres, les dirigeants barcelonais montrent qu’ils comptent toujours sur lui pour les saisons à venir. De quoi compliquer sérieusement la tâche du club de la capitale dans ce dossier.

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