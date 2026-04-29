PSG Mercato : le Barça tente un gros coup à Paris, Luis Enrique pose une condition totalement folle

Le mercato estival s’annonce déjà bouillant entre le FC Barcelone et le PSG. À la recherche d’un nouveau numéro 9 pour préparer l’après-Robert Lewandowski, le club catalan s’intéresse de près à Gonçalo Ramos. Mais du côté parisien, Luis Enrique ne compte pas brader son attaquant… et a fixé des conditions très claires.

Gonçalo Ramos, une piste crédible pour le Barça

Arrivé au PSG en 2023, Gonçalo Ramos n’a jamais totalement réussi à s’imposer comme titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Malgré des statistiques correctes et une efficacité notable en sortie de banc, l’attaquant portugais reste un joueur de rotation dans un effectif très compétitif.

Ce manque de continuité ouvre la porte à un départ lors du prochain mercato. Le profil de Ramos — mobile, capable de combiner et de peser dans la surface — correspond aux besoins actuels du Barça, en quête de renouveau offensif.

Le PSG fixe le prix… et une condition explosive

Selon El Nacional.cat, le PSG ne s’oppose pas à un transfert, mais exige une offre d’environ 30 millions d’euros pour lâcher son attaquant. Cependant, la vraie surprise vient d’une seconde option évoquée : intégrer Gavi dans la transaction.

Une hypothèse qui change complètement la donne. Car si Ramos est un joueur intéressant, Gavi représente l’ADN même du Barça : formé à La Masia, titulaire en puissance et symbole du projet sportif.

Gavi intouchable au Barça

Du côté du FC Barcelone, la position est ferme : Gavi n’est pas à vendre.

Le milieu espagnol est considéré comme un pilier du présent et du futur du club, tant pour ses qualités techniques que pour son identité blaugrana. Un échange avec Gonçalo Ramos est jugé totalement déséquilibré en interne.

Le Barça refuse donc catégoriquement toute opération impliquant son jeune prodige.

Une opération encore très incertaine

Sans inclusion de Gavi, les négociations pourraient se limiter à un transfert classique. Mais même dans ce scénario, les contraintes financières du Barça compliquent le dossier.

Le club catalan devra trouver le bon équilibre entre renforcement offensif et stabilité de son effectif, sans compromettre ses talents clés.