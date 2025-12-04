PSG Mercato : Luis Enrique pousse fort pour un énorme coup à 80 M€ au FC Barcelone !

Le PSG et Luis Enrique en pincent pour Gavi, et une très grosse offre serait en préparation pour tenter de faire plier le FC Barcelone l’été prochain.

Le Paris Saint-Germain intensifie ses efforts pour s’attacher les services de Gavi, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football européen, le joueur espagnol attire l’attention de plusieurs clubs, mais c’est bien le PSG qui semble prêt à passer à l’action.

Luis Enrique, qui a lancé Gavi en équipe nationale espagnole à seulement 17 ans, soutient pleinement le projet parisien et voit dans le milieu barcelonais un joueur capable de s’imposer sur le long terme. Selon les informations du média catalan E-Notícies, le PSG envisagerait même une offre autour de 80 millions d’euros cet été, profitant d’un moment où la valeur du joueur pourrait être plus accessible.

Quel choix pour le Barça avec Gavi ?

Le club parisien mise sur le potentiel de Gavi pour renforcer un milieu de terrain déjà étoffé et pour construire un projet ambitieux capable de rivaliser sur la scène européenne. Le Barça, de son côté, est confronté à un choix délicat : conserver un talent prometteur mais fragile physiquement ou vendre pour financer de nouveaux renforts stratégiques.

Dans ce contexte, le mercato s’annonce animé, et l’avenir de Gavi, qui n’a joué que 2 matchs cette saison avant une arthroscopie avec suture du ménisque, pourrait bien devenir l’un des feuilletons majeurs de l’été.