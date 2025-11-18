PSG Mercato : Ruiz rêve d’ailleurs, Luis Enrique fonce sur son remplaçant au FC Barcelone !

Fabian Ruiz ne cache rien de son rêve ultime. Le milieu du PSG porte la tunique parisienne avec exigence, mais c’est à Séville, chez les verts et blancs du Betis, que son cœur continue de battre fort.

Le rêve de Fabian Ruiz : retourner un jour au Betis

À 29 ans, loin de songer à raccrocher les crampons, l’Espagnol imagine déjà son épilogue idéal. Interpellé sur son avenir, il l’avoue sans détour : « Je suis supporter du Betis et j’ai toujours dit que j’aimerais terminer ma carrière là-bas, même si je ne sais pas quand. » Un vœu d’autant plus marquant que l’attachement de Ruiz à son club formateur n’a rien d’un simple attachement de façade.

L’attachement du joueur à son club formateur

Fabian a grandi dans les travées du Benito-Villamarín. À chaque bon résultat du club, il ne cache pas sa joie et salue la réussite de ses anciens coéquipiers. Toujours ambassadeur discret, il suit de près la belle trajectoire des Verdiblancos ces dernières saisons, évoquant avec fierté la réussite « due au travail d’un très bon entraîneur ».

Son actualité et son évolution au PSG

Pourtant, la parenthèse sévillane est encore loin : Fabian Ruiz est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027. Paris lui réussit, sportivement comme personnellement, et sa concentration reste totale sur les ambitions du club de la capitale. Malgré l’agitation autour de certains de ses coéquipiers, à l’image de la situation entre Mbappé et la direction du PSG (conflit en cours évoqué ici), Ruiz avance sans bruit, précieux dans l’entrejeu rouge et bleu.

L’influence de Manuel Pellegrini sur la réussite du Betis

Si le Betis s’est hissé parmi les équipes les plus séduisantes d’Espagne, Ruiz en attribue une bonne part à l’impact de Manuel Pellegrini. L’entraîneur chilien incarne une dynamique positive et donne confiance aux supporters, mais aussi à ceux, comme Fabian, qui rêvent un jour d’y revenir.

Luis Enrique rêve de Gavi

Pour remplacer Ruiz, Luis Enrique a une cible prioritaire : Gavi. Don Balon affirme que le coach du PSG est absolument séduit par le milieu du FC Barcelone, qu’il considère comme parfaitement compatible avec l’intensité et le caractère qu’il souhaite insuffler à son équipe. Le média espagnol estime que recruter Gavi aujourd’hui, en prenant en compte sa clause et sa valeur de marché, coûterait environ 40 à 50 millions d’euros… auxquels s’ajouterait la valeur de Fabián Ruiz.