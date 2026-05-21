Avec l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi comme directeur sportif, un futur onze imaginé à l’OM aurait de la gueule.

L’OM pourrait profondément changer de visage cet été. Entre l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi comme directeur sportif et les nombreuses pistes évoquées sur le mercato, un onze potentiel commence déjà à exciter les supporters olympiens. Le journaliste Guillaume Dacquet a ainsi imaginé une équipe type version 2026-2027 avec Sergio Conceição sur le banc… et le résultat a clairement de l’allure sur le papier.

Un OM très ambitieux en 4-2-3-1

Dans cette projection, qui pourrait être plutôt proche de la réalité, l’OM évoluerait avec un système offensif et très athlétique :

Gardien

Agustin Rossi

Défense

Timothy Weah

Oumar Solet

Nayef Aguerd

Dayann Methalie

Milieu

Quinten Timber

Raphael Onyedika

Ligne offensive

Dilane Bakwa

Ilan Kebbal

Igor Paixão

Attaquant

Amine Gouiri

Un mélange de puissance et de créativité

Ce onze imaginaire offrirait un mélange particulièrement séduisant entre impact physique, vitesse et qualité technique. L’association Timber – Onyedika apporterait énormément de densité dans l’entrejeu, tandis que Kebbal pourrait devenir le véritable créateur du jeu marseillais derrière Gouiri. Sur les côtés, Bakwa et Paixão offriraient percussion et explosivité, pendant que Solet et Aguerd formeraient une charnière extrêmement solide physiquement.

Lorenzi déjà associé à un mercato XXL

Même s’il ne s’agit encore que d’une projection, ce type de composition illustre parfaitement les ambitions prêtées au futur projet marseillais. Avec Lorenzi aux commandes du recrutement et Conceição régulièrement cité pour le banc, l’OM semble vouloir construire un effectif capable de retrouver rapidement la Ligue des Champions et de rivaliser avec les meilleures équipes françaises. Reste désormais à voir combien de ces pistes pourront réellement se concrétiser durant un mercato qui s’annonce brûlant à Marseille.