Prêté par l’internationalisassions Milan à l’OM, Benjamin Pavard (30 ans) a quitté Marseille sur un dernier ait divers.

Fin de séjour mouvementée pour Benjamin Pavard (30 ans) à l’OM. Alors que son avenir est déjà en train de s’écrire loin du Vélodrome, le défenseur prêté par l’Inter Milan a été victime d’un incident grave à son domicile.

Pavard victime de cambriolage

Selon La Provence, une tentative de cambriolage a eu lieu mercredi soir au domicile du champion du monde 2018, situé dans le 7e arrondissement de Marseille. Les faits se seraient déroulés aux alentours de 20 heures, lorsque la compagne du joueur ainsi que son beau-frère ont surpris plusieurs individus en train de pénétrer dans la propriété. Une scène qui a immédiatement déclenché l’alerte.

Les proches de Benjamin Pavard ont rapidement contacté les forces de l’ordre, qui sont intervenues sur place. Les suspects ont pris la fuite à bord d’une Mercedes, avant d’être localisés puis interpellés un peu plus tard par la police. Au total, cinq individus âgés de 16 à 27 ans, originaires de la région parisienne, ont été placés en garde à vue.

Un retour mouvementé à Milan ?

Une enquête a été ouverte pour tentative de vol par effraction. Un épisode particulièrement tendu pour le défenseur international français, déjà annoncé sur le départ de l’OM après son prêt en provenance de l’Inter Milan.

Arrivé pour renforcer l’arrière-garde olympienne, Pavard n’aura donc pas connu une saison totalement sereine sur la Canebière, entre adaptation sportive et contexte extra-sportif parfois agité. Ce nouvel incident vient clôturer un passage marseillais loin d’être tranquille pour le champion du monde 2018, dont l’avenir devrait désormais s’écrire loin de l’OM.