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FC Nantes : Der Zakarian out, la quête du futur coach en L2 prend une tournure totalement inattendue !

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 15:00
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Michel Der Zakarian

La rumeur d’un retour de Michel Der Zakarian au FC Nantes démontée, on s’inquiète de la tournure des événements au sujet du futur coach des Canaris.

Le FC Nantes entre dans une zone de turbulences. Alors que le club doit reconstruire un projet solide en Ligue 2, la piste Michel Der Zakarian a finalement été refroidie. Évoqué ces derniers jours comme une option crédible pour un retour sur le banc nantais, le technicien arménien n’est finalement pas en discussions actives avec le club à l’instant T. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Mohamed Toubache-Ter, qui a coupé court aux rumeurs en indiquant clairement qu’il n’existait « rien entre Nantes et MDZ à ce jour ».

« Rien entre Nantes et MDZ à ce jour »

Un coup d’arrêt qui laisse le club dans une situation délicate. Car en interne, la recherche du futur coach semble de plus en plus compliquée. Et les inquiétudes commencent à monter chez les observateurs du FC Nantes. Emmanuel Merceron n’a d’ailleurs pas caché son pessimisme concernant l’avancée du dossier, évoquant une situation devenue particulièrement confuse. Selon lui, la piste Pantaloni, qui semblait tenir la corde à un moment, aurait été gâchée, laissant désormais le club dans une phase de recherche beaucoup plus floue. 

Un chemin de croix pour le futur coach ?

L’intimer du FC Nantes parle même d’un véritable « chemin de croix » pour la direction nantaise, incapable pour l’instant de finaliser une solution claire et convaincante. Une situation qui inquiète forcément les supporters, déjà échaudés par une saison compliquée et une relégation en Ligue 2 qui impose une reconstruction rapide et efficace. Car au-delà du nom du futur entraîneur, c’est toute la direction sportive du projet nantais qui est attendue au tournant. Le choix du coach sera déterminant pour relancer une dynamique, stabiliser le vestiaire et éviter une spirale négative dans un championnat de Ligue 2 toujours très exigeant. Mais pour l’instant, le FC Nantes avance sans solution évidente, et le temps commence à devenir un facteur de pression supplémentaire.

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