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FRANCE

FC Nantes : le propriétaire du Paris FC lâche une bombe sur l’avenir de Kombouaré

Par William Tertrin - 19 Mai 2026, 23:00
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Alors que le Paris FC entre dans une nouvelle ère sous l’impulsion de la famille Arnault, Antoine Arnault a confirmé que l’avenir d’Antoine Kombouaré sur le banc parisien reste encore en suspens.

La situation d’Antoine Kombouaré au Paris FC reste en suspens. Invité dans l’After Foot RMC, Antoine Arnault, actionnaire majoritaire du club parisien, a confirmé que les discussions se poursuivent autour de l’avenir de l’ancien coach du FC Nantes.

« On a adoré travailler avec lui ces derniers mois. Nous on aimerait continuer avec lui, on prendra une décision ensemble d’ici une dizaine de jours. »

Une déclaration qui confirme la volonté du nouveau propriétaire du Paris FC de prendre le temps de la réflexion, alors que le club s’inscrit dans un projet de structuration à long terme depuis son changement d’actionnariat en 2024.

Un nom qui résonne fortement du côté du FC Nantes

Cette situation ne laisse pas indifférents les suiveurs du football français, et notamment du FC Nantes. Antoine Kombouaré y a laissé une empreinte marquante lors de son passage sur le banc des Canaris, avec notamment un titre majeur remporté en Coupe de France en 2022.

Son profil de “manager de mission”, souvent appelé pour des objectifs de maintien ou de reconstruction, correspond d’ailleurs à la philosophie actuelle du Paris FC, en pleine transition vers un statut de club durablement installé au haut niveau. Kombouaré a tout de même transformé le club de la capitale, avec un bilan de 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites.

Une décision attendue dans un contexte stratégique

Pour le Paris FC, désormais soutenu par la famille Arnault et associé à un projet ambitieux de montée en puissance, le choix de conserver ou non Kombouaré s’inscrit dans une logique plus large de structuration sportive.

Le club de la capitale veut éviter les décisions précipitées, et la réponse devrait intervenir dans les dix jours annoncés par Antoine Arnault.

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