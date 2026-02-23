À LA UNE DU 23 FéV 2026
FC Nantes : Kombouaré évoqué pour un retour avant sa signature pour le PFC ?

Par Louis Chrestian - 23 Fév 2026, 09:44
💬 Commenter
Le nom d’Antoine Kombouaré n’a jamais vraiment quitté les travées de la Beaujoire. Figure emblématique du FC Nantes, capable du meilleur comme du pire, le technicien kanak a encore récemment été associé à un possible retour… juste avant de s’engager avec le Paris FC. Simple rumeur ou véritable option étudiée par les dirigeants nantais ? Décryptage.

Une histoire passionnelle entre Kombouaré et le FC Nantes

Entre FC Nantes et Antoine Kombouaré, l’histoire ressemble à une relation faite de séparations et de retrouvailles.

Arrivé pour redresser un club en difficulté, Kombouaré a marqué les esprits avec un maintien spectaculaire puis une victoire historique en Coupe de France en 2022. Mais comme souvent avec les Canaris sous l’ère Kita, les cycles sont courts. L’entraîneur a vu sa collaboration prendre fin à plusieurs reprises, avant d’être rappelé pour éteindre l’incendie.

Un schéma devenu presque habituel : on se quitte… puis on se retrouve.

Direction le Paris FC après l’éviction de Gilli

Finalement, c’est du côté du Paris FC qu’Antoine Kombouaré a posé ses valises. Il succède à Stéphane Gilli, récemment évincé.

Sa mission est claire : assurer le maintien. Un défi qu’il connaît bien, lui qui a souvent été appelé en pompier de service. Ironie du sort, au même moment, le FC Nantes lutte aussi pour sa survie dans l’élite sous la direction d’Ahmed Kantari, lui aussi en mission maintien.

Deux clubs, deux contextes similaires, et un même objectif : éviter la catastrophe sportive.

Un retour à Nantes réellement envisagé ?

La rumeur d’un retour à la Beaujoire a circulé ces derniers jours. Le profil de Kombouaré, familier de la maison jaune et vert, aurait pu rassurer dans un contexte tendu.

Cependant, selon le journaliste Emmanuel Merceron sur X, le FC Nantes n’a pas contacté Antoine Kombouaré pour remplacer Ahmed Kantari.

Malgré une victoire importante contre Le Havre, Kantari reste sur la sellette. Mais à ce stade, aucune démarche officielle n’aurait été effectuée auprès de l’ancien coach nantais.

Une page définitivement tournée ?

Si le football nous a habitués aux retours improbables, l’histoire entre Kombouaré et Nantes semble, pour l’instant, en pause. Son engagement rapide avec le Paris FC montre surtout qu’il ne manquait pas de prétendants.

Reste à savoir si, en cas de nouvelle tempête sur les bords de l’Erdre, le nom d’Antoine Kombouaré réapparaîtra encore une fois dans les discussions.

À Nantes, certaines histoires ne sont jamais totalement terminées.

