FC Nantes : coup de théâtre pour l’avenir d’Antoine Kombouaré

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’histoire pouvait sembler écrite d’avance. Arrivé en urgence pour sauver le Paris FC d’une fin de saison catastrophe, Antoine Kombouaré a totalement redressé le club parisien… au point de conclure son aventure provisoire par une victoire de prestige contre le Paris Saint-Germain.

Mais selon les informations de Morning Foot, l’ancien coach du FC Nantes pourrait malgré tout ne pas poursuivre l’aventure. En coulisses, le Paris FC prépare déjà potentiellement l’après-Kombouaré.

Une mission sauvetage réussie avec brio

Quand Kombouaré débarque au Paris FC fin février pour remplacer Stéphane Gilli, la situation est tendue. Le club parisien regarde dangereusement vers le bas et doit rapidement réagir.

Le technicien kanak va alors réussir un redressement spectaculaire. En 11 rencontres, son bilan est très solide : 6 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites. Suffisant pour éloigner définitivement la menace de relégation et redonner une dynamique positive à un effectif en plein doute.

Le point d’orgue restera évidemment cette victoire dans le derby face au PSG lors de la dernière journée. Un succès symbolique qui semblait naturellement ouvrir la porte à une prolongation.

Mais le dossier est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.

Le Paris FC pense déjà à un autre entraîneur

D’après nos informations, le directeur sportif Marco Neppe travaille depuis plusieurs semaines sur plusieurs pistes pour remplacer Kombouaré.

En interne, les réflexions dépassent désormais le simple cadre des résultats immédiats. Depuis l’arrivée de Red Bull dans le projet parisien, la stratégie du club a radicalement changé.

Le PFC veut désormais s’aligner sur les standards du groupe autrichien avec une philosophie très précise : pressing intense, football vertical, valorisation des jeunes talents et identité de jeu forte.

Et dans ce nouveau cahier des charges, Kombouaré ne correspondrait pas totalement au profil recherché.

Red Bull impose progressivement sa patte

Le Paris FC version Red Bull n’a plus grand-chose à voir avec le club discret de Ligue 2 d’il y a quelques saisons. La montée en puissance est rapide et les ambitions deviennent énormes.

Comme à RB Leipzig ou au Red Bull Salzburg, les dirigeants souhaitent installer un entraîneur capable d’incarner pleinement cette identité de jeu très spécifique.

À 61 ans, Kombouaré représente davantage un entraîneur d’expérience, de gestion humaine et d’autorité qu’un technicien façonné dans le moule Red Bull. Malgré son efficacité immédiate, cela pourrait peser lourd dans la décision finale.

Le FC Nantes observe forcément ce dossier de près

Du côté du FC Nantes, cette situation ne laissera personne indifférent. Kombouaré reste une figure très forte du club nantais malgré une relation parfois mouvementée avec les dirigeants et les supporters.

Voir l’ancien entraîneur des Canaris potentiellement poussé vers la sortie malgré des résultats convaincants pourrait forcément faire réagir en Loire-Atlantique.

Une chose est sûre : quoi qu’il arrive désormais, Kombouaré aura rempli sa mission au Paris FC. Reprendre un groupe en difficulté, le remettre sur pied et terminer par une victoire contre le PSG n’avait rien d’évident. Le reste dépendra désormais de la vision Red Bull.