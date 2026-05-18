FC Nantes : nouveau coup dur pour les Kita après l’échec Pantaloni

Alors que le FC Nantes explorait la piste Stéphane Gilli pour son futur entraîneur, un nouvel élément change la donne : le technicien français est désormais associé avec insistance du côté du FC Metz.

Le mercato des entraîneurs s’accélère en Ligue 1 et en Ligue 2. Selon les informations du journaliste Mohamed TER, la piste Stéphane Gilli au FC Metz prend de l’épaisseur.

L’ancien entraîneur du Paris FC, libre depuis son départ en février, serait particulièrement apprécié par Bernard Serin, président du club messin, qui verrait en lui un profil intéressant après la nouvelle descente du club en Ligue 2.

Aucune confirmation officielle n’indique encore la réciprocité de cet intérêt, mais la tendance est clairement à une montée en puissance du dossier côté Metz.

Un virage qui change la donne pour le FC Nantes

Cette évolution est importante dans le contexte du FC Nantes, qui avait également coché le nom de Stéphane Gilli dans sa réflexion pour le poste d’entraîneur, comme l’avait révélé Foot Mercato.

Mais si Metz accélère réellement sur ce dossier, cela réduit mécaniquement les chances des Canaris de pouvoir attirer le technicien, déjà sollicité et désormais associé à un projet plus concret ailleurs. Cependant, l’insider Emmanuel Merceron avait révélé il y a quelques jours que Gilli ne ferait pas partie des pistes réellement suivies par la direction.

Le FC Nantes, de son côté, continue de travailler sur plusieurs profils après l’échec du dossier Olivier Pantaloni, longtemps considéré comme prioritaire.

Gilli, un profil apprécié mais très convoité

Âgé de 51 ans, Stéphane Gilli s’est forgé une solide réputation après son passage au Paris FC, où il avait notamment pris les rênes de l’équipe première après une longue carrière d’adjoint auprès de Mécha Bazdarevic et Vahid Halilhodzic.

Dans ce contexte, le FC Nantes va désormais devoir avancer sur d’autres options dans un marché des entraîneurs particulièrement tendu. Le nom de Christophe Pélissier, qui a réalisé la prouesse de maintenir l’AJ Auxerre en Ligue 1, est le plus chaud ces dernières heures. Surtout que Will Still, pressenti à Lorient, serait aussi sur les tablettes de l’AJA…