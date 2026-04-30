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FRANCE

FC Nantes : les Kita ont une alternative à Pantaloni, l’ombre de Kombouaré plane encore !

Par William Tertrin - 30 Avr 2026, 21:04
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Franck et Waldemar Kita au FC Nantes

En pleine lutte pour son maintien en Ligue 1, le FC Nantes prépare déjà l’avenir. En coulisses, la direction menée par la famille Kita multiplie les pistes pour trouver le futur entraîneur des Canaris. Si le nom d’Olivier Pantaloni revenait avec insistance ces derniers jours, une nouvelle option se dessine désormais : Stéphane Gilli.

Nantes anticipe un possible changement de cap

Actuellement en grande difficulté, le club nantais pourrait être relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison 2025-2026. Une situation critique qui pousse les dirigeants à anticiper tous les scénarios, y compris un profond remaniement sportif.

Dans cette optique, plusieurs profils sont étudiés pour prendre les rênes de l’équipe la saison prochaine, alors que Vahid Halilhodžić, arrivé en cours de saison pour tenter de sauver le club, ne va pas s’inscrire dans la durée.

Olivier Pantaloni toujours favori

Parmi les candidats, Olivier Pantaloni apparaît comme la priorité actuelle, comme révélé sur notre site. En fin de contrat avec Lorient, le technicien corse coche de nombreuses cases, notamment grâce à son expérience et sa capacité à stabiliser un projet, quel que soit le niveau du club.

Son profil séduit particulièrement dans un contexte incertain, où Nantes pourrait évoluer en Ligue 1 comme en Ligue 2 la saison prochaine.

Stéphane Gilli, une alternative crédible

Mais selon les dernières informations de Foot Mercato, Stéphane Gilli fait également partie de la short-list. Récemment licencié du Paris FC juste avant l’arrivée d’un certain… Antoine Kombouaré, bien connu du FCN. De son côté, Gilli présente un atout majeur : son expérience des montées.

Il avait notamment réussi à hisser le Paris FC vers l’élite, un argument de poids si les Canaris venaient à être relégués. Dans un projet de reconstruction en Ligue 2, Gilli pourrait ainsi représenter un choix stratégique cohérent.

Une décision liée au maintien

Le choix final dépendra largement de l’issue de la saison. En cas de maintien, Nantes pourrait privilégier un profil expérimenté pour stabiliser le club en Ligue 1. En revanche, une descente redistribuerait les cartes, donnant davantage de crédit à un entraîneur capable de reconstruire et de faire remonter rapidement l’équipe.

Une chose est sûre : le FC Nantes prépare déjà un tournant majeur de son projet sportif. Et la bataille pour le futur banc des Canaris ne fait que commencer.

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